Männergruppe singt in Holler „Tersenväle“: Letztes Konzert in alter Besetzung Lena Bongard 27.10.2025, 19:26 Uhr

i Gottfried Meyer stellt das Kazoo vor. Er verkündete seinen Abschied von der Männergruppe „Tersenväle“ aus Holler. Lena Bongard

Die achtköpfige Männergruppe „Tersenväle“ aus Holler präsentiert schon seit über 20 Jahren jährlich ein abendfüllendes Programm. Auch jetzt traten sie wieder zugunsten der örtlichen Bücherei auf. Jedoch gab es auch einen Abschied.

„Tersenväle“- unter diesem ungewöhnlichen Namen bringt die achtköpfige Männergruppe aus Holler schon seit über 20 Jahren jährlich ein abendfüllendes Programm auf die Bühne. Unter dem Motto „Schon so lang“ unterhielt die Gruppe auch dieses Jahr an zwei Abenden ihr Publikum mit Musik, satirischen Texten und humoristischen Sketchen.







