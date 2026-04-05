Innovation aus Montabaur Terras steht für zukunftsfähige Unternehmen Rainer Claaßen 05.04.2026, 12:00 Uhr

i Das Management der Terras-Gruppe aus Montabaur (von links): Christian Letschert, Dirk Sojka, Ralf Sojka und Christoph Ströder. Alex Schmitt. Terras

Antworten auf große Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen gibt die Montabaurer Terras-Gruppe. Sie unterstützt, benötigte Sanierungsarbeiten an essenzieller Infrastruktur umzusetzen. Ein Besuch in der Firmenzentrale.

Aus der WWB Tiefbaugesellschaft in Krunkel entstand in wenigen Jahren die bundesweit aktive Terras-Gruppe. Sie gibt Antworten auf große Herausforderungen im Land und in mittelständischen Unternehmen: Die können sich durch Mitwirken in der Gruppe besser positionieren – und so dazu beitragen, dringend benötigte Sanierungsarbeiten an essenzieller Infrastruktur umzusetzen.







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