Innovation aus Montabaur
Terras steht für zukunftsfähige Unternehmen
Das Management der Terras-Gruppe aus Montabaur (von links): Christian Letschert, Dirk Sojka, Ralf Sojka und Christoph Ströder.
Das Management der Terras-Gruppe aus Montabaur (von links): Christian Letschert, Dirk Sojka, Ralf Sojka und Christoph Ströder.
Alex Schmitt. Terras

Antworten auf große Herausforderungen von mittelständischen Unternehmen gibt die Montabaurer Terras-Gruppe. Sie unterstützt, benötigte Sanierungsarbeiten an essenzieller Infrastruktur umzusetzen. Ein Besuch in der Firmenzentrale.

Lesezeit 2 Minuten
Aus der WWB Tiefbaugesellschaft in Krunkel entstand in wenigen Jahren die bundesweit aktive Terras-Gruppe. Sie gibt Antworten auf große Herausforderungen im Land und in mittelständischen Unternehmen: Die können sich durch Mitwirken in der Gruppe besser positionieren – und so dazu beitragen, dringend benötigte Sanierungsarbeiten an essenzieller Infrastruktur umzusetzen.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungWirtschaft

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren