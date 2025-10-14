Eine 33-jährige Frau, die über längere Zeit Bewohner ihres Dorfes im Hohen Westerwald tyrannisiert hat, hat das am Amtsgericht Westerburg gegen sie gefällte Urteil nicht akzeptiert. Jetzt ist das Landgericht Koblenz gefragt.
Der Prozess um die 33-jährige Frau, die immer wieder Straftaten in ihrem Wohnort im Hohen Westerwald verübte und nun Berufung gegen das am Amtsgericht Westerburg gegen sie ergangene Urteil einlegte, findet großes öffentliches Interesse. Wir haben beim Landgericht Koblenz nachgefragt, ob es schon einen Termin für die Berufungsverhandlung gibt.