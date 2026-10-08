Trendsport angekommen
Tennishalle in Montabaur wird zu Padel-Court umgebaut
Luca Mohr möchte – sofern möglich – Ende Oktober seine neue Padel-Halle in Montabaur eröffnen.
Luca Mohr möchte – sofern möglich – Ende Oktober seine neue Padel-Halle in Montabaur eröffnen.
Marvin Conradi

Die Szene der sich rasant entwickelnden Sportart Padel findet nun auch eine Halle in Montabaur. Vier Double- und zwei Single-Courts werden Ende Oktober fertiggestellt sein und die Padel-Halle wird eröffnet. Pächter Luca Mohr stellt das Projekt vor. 

Lesezeit 3 Minuten
Die Kreisstadt bekommt eine Padel-Halle in der Weserstraße – und damit viel Platz für eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. Sofern organisatorisch alles nach Plan verläuft, soll Ende Oktober bereits die Halle in Montabaur eröffnen.
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