Die Szene der sich rasant entwickelnden Sportart Padel findet nun auch eine Halle in Montabaur. Vier Double- und zwei Single-Courts werden Ende Oktober fertiggestellt sein und die Padel-Halle wird eröffnet. Pächter Luca Mohr stellt das Projekt vor.
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Die Kreisstadt bekommt eine Padel-Halle in der Weserstraße – und damit viel Platz für eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. Sofern organisatorisch alles nach Plan verläuft, soll Ende Oktober bereits die Halle in Montabaur eröffnen.