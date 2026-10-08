Trendsport angekommen Tennishalle in Montabaur wird zu Padel-Court umgebaut Marvin Conradi 08.10.2026, 20:00 Uhr

i Luca Mohr möchte – sofern möglich – Ende Oktober seine neue Padel-Halle in Montabaur eröffnen. Marvin Conradi

Die Szene der sich rasant entwickelnden Sportart Padel findet nun auch eine Halle in Montabaur. Vier Double- und zwei Single-Courts werden Ende Oktober fertiggestellt sein und die Padel-Halle wird eröffnet. Pächter Luca Mohr stellt das Projekt vor.

Die Kreisstadt bekommt eine Padel-Halle in der Weserstraße – und damit viel Platz für eine der am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. Sofern organisatorisch alles nach Plan verläuft, soll Ende Oktober bereits die Halle in Montabaur eröffnen.







Artikel teilen

Artikel teilen