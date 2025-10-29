Der tödliche Verkehrsunfall auf der L 307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert bewegt weiterhin viele Menschen. Mit einer Petition fordern Bürger die Behörden nun auf, die Verkehrssicherheit an der Einmündung zu verbessern.
Fast drei Wochen nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert gehen die Diskussionen um die Sicherheit auf der L307 weiter. Eine Online-Petition für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h an der Einmündung zur K117 erreichte nach nur einem Tag 2.