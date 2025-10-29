Angehörige startet Petition Tempo 70 an Unfallstelle bei Höhr-Grenzhausen gefordert 29.10.2025, 12:00 Uhr

i Die Kreuzung der L307 und K117, an der auch zuvor schon Unfälle passiert sind, in Fahrtrichtung Hilgert. Birgit Piehler

Der tödliche Verkehrsunfall auf der L 307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert bewegt weiterhin viele Menschen. Mit einer Petition fordern Bürger die Behörden nun auf, die Verkehrssicherheit an der Einmündung zu verbessern.

Fast drei Wochen nach dem schweren Verkehrsunfall auf der L307 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hilgert gehen die Diskussionen um die Sicherheit auf der L307 weiter. Eine Online-Petition für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h an der Einmündung zur K117 erreichte nach nur einem Tag 2.







Artikel teilen

Artikel teilen