Suchtexpertin über Cannabis
„Teillegalisierung sollte zurückgenommen werden“
Vor zwei Jahren trat in der Bundesrepublik die Teillegalisierung von Cannabis durch das Konsumcannabisgesetz (CanG) in Kraft. Un
Vor zwei Jahren trat in der Bundesrepublik die Teillegalisierung von Cannabis durch das Konsumcannabisgesetz (CanG) in Kraft. Unsere Zeitung hat nun mit einer Suchtexpertin über diese von Anfang an umstrittene Änderung gesprochen.
Hannes P. Albert/dpa. Hannes P Albert/dpa

Zwei Jahre nach der Teillegalisierung von Cannabis hat unsere Zeitung mit einer Suchtexpertin und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie von der Median Rehabilitationsklinik Wied über die von Anfang an umstrittene Neuregelung gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Vor zwei Jahren ist in Deutschland die Teillegalisierung von Cannabis durch das Konsumcannabisgesetz (CanG) in Kraft getreten. Für Personen ab 18 Jahren ist seitdem der Besitz von bis zu 25 Gramm im öffentlichen Raum und 50 Gramm in der eigenen Wohnung erlaubt.

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren