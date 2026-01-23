Neuer Mieter im Gewerbepark Tedi zieht in ehemaligen Norma-Markt in Höhn Thorsten Ferdinand 23.01.2026, 12:00 Uhr

i Noch steht der ehemalige Norma-Markt (rechts) im Gewerbepark Höhn leer. Das soll sich aber demnächst ändern. Thorsten Ferdinand

Der Gewerbepark Höhn befindet sich im Wandel. Nachdem Edeka vor fast fünf Jahren seinen neuen Markt bezogen hat, erwarb Norma die vorherigen Räumlichkeiten und baute sie um. Nun steht fest, wie es mit dem ehemaligen Norma-Markt weitergeht.

Nach dem Umzug des Lebensmittel-Discounters Norma in seinen neuen Markt in Höhn steht nun fest, was aus den vorherigen Räumlichkeiten im Gewerbepark wird. Wie die Firma Defama (Deutsche Fachmarkt AG) auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wird sich dort demnächst eine Filiale der Handelskette Tedi ansiedeln.







Artikel teilen

Artikel teilen