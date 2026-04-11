Im vergangenen Herbst bezog der Discounter Norma seine neuen Räumlichkeiten im Gewerbepark Höhn. Die alten Räume blieben jedoch nur kurze Zeit ungenutzt. In ihnen befindet sich nun eine Tedi-Filiale.
Lesezeit 1 Minute
Nur wenige Monate stand der ehemalige Norma-Markt in Höhn leer. Nun nutzt ein Tedi-Markt die Räumlichkeiten im Gewerbepark an der B255. Wie der Non-Food-Discounter aus Dortmund in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird der erste Tedi-Markt in der Verbandsgemeinde Westerburg am Dienstag, 14.