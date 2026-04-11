Schneller Umbau der Räume
Tedi-Markt in Höhn ist ab Mitte April geöffnet
Im Gewerbepark in Höhn öffnet der erste Tedi-Markt in der VG Westerburg.
Im Gewerbepark in Höhn öffnet der erste Tedi-Markt in der VG Westerburg.
Thorsten Ferdinand

Im vergangenen Herbst bezog der Discounter Norma seine neuen Räumlichkeiten im Gewerbepark Höhn. Die alten Räume blieben jedoch nur kurze Zeit ungenutzt. In ihnen befindet sich nun eine Tedi-Filiale.

Lesezeit 1 Minute
Nur wenige Monate stand der ehemalige Norma-Markt in Höhn leer. Nun nutzt ein Tedi-Markt die Räumlichkeiten im Gewerbepark an der B255. Wie der Non-Food-Discounter aus Dortmund in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird der erste Tedi-Markt in der Verbandsgemeinde Westerburg am Dienstag, 14.

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