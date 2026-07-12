Längere Schließung droht
Technikkeller im Westerwaldbad Westerburg unter Wasser
Das Westerwaldbad Westerburg muss ersteinmal geschlossen bleiben.
Das Westerwaldbad Westerburg muss ersteinmal geschlossen bleiben.
Angela Baumeier

Ein Wasserschaden hat im Westerwaldbad einen Großeinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte sichern die Technik, Experten prüfen die Schäden – unklar bleibt, wie lange das Bad geschlossen sein wird.

Lesezeit 1 Minute

Den mit Wasser vollgelaufenen Technikkeller des Westerburger Schwimmbads musste die Feuerwehr Westerburg am Samstag leerpumpen. Aus Sicherheitsgründen schalteten sie zunächst die Stromversorgung des betroffenen Bereichs ab und pumpte anschließend mit mehreren Tauchpumpen das knapp zwei Meter hoch stehende Wasser aus dem Technikbereich ab. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Chlor im Wasser befand, wurden die Abwasserwerke der Verbandsgemeinde Westerburg hinzugezogen.

Verbandsgemeindebürgermeister Markus Hof verschaffte sich gemeinsam mit dem Betreiber des Bads ein Bild von der Lage vor Ort und dankte den Einsatzkräften für ihr schnelles und professionelles Handeln. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass das Westerwaldbad für den Rest des Jahres geschlossen bleiben wird. Eine abschließende Entscheidung kann jedoch erst nach Abschluss der laufenden Untersuchungen sowie einer umfassenden Bewertung des Schadens getroffen werden.

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder Zeitung

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren