Zehn Jahre Project Shanti Tausenden von Kindern ein besseres Leben ermöglicht 26.01.2025, 18:00 Uhr

i Shanti Normann (vorne) sorgt mit ihrer Projektarbeit dafür, dass Jugendliche aus Wanderarbeiterfamilien eine Ausbildung erhalten. Project Shanti

Vor zehn Jahren hat Shanti Normann aus Horressen den Verein Project Shanti gegründet, um armen Kindern in Indien ein besseres Leben zu ermöglichen. Tausende von Familien haben seither von ihrer Arbeit profitiert – und diese geht engagiert weiter.

Eine liebevolle Familie, der Besuch einer Schule, eine Ausbildung, die Gründung einer eigenen Familie und ein erfülltes Berufsleben – diese Dinge wünscht sich fast jeder von uns. Für viele Menschen in Deutschland sind sie normal. Nicht so für Shanti Normann aus Horressen: Für sie ist dieses Leben ein echter Glücksfall, denn sie wurde vor fast 50 Jahren als Findelkind in einem indischen Armenviertel ausgesetzt.

