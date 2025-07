Tausende Radler in einer Hochsicherheitszone unterwegs

Auf 25 Kilometer zwischen Montabaur und Weinähr war das Gelbachtal am Sonntag wieder komplett autofrei. Der Gelbachtag bot nicht nur Radelspaß für die ganze Familie, sondern jede Menge tolle Aktionen, gute Verpflegung und größtmögliche Sicherheit.

„Mein Gott, wie schön ist deine Welt.“ Besser, als mit dem Kirchenlied, das Organist Frank Haberstock am frühen Sonntagmorgen in der Wallfahrtskirche in Wirzenborn zum Beginn des Gelbachtags spielt, könnte man die Stimmung des autofreien Aktionstages kaum beschreiben.

Gut, ein Strom ist der Gelbach mit seinem derzeit niedrigen Wasserstand ja nicht gerade. Und auch der Sonnenglanz lässt heute auch etwas auf sich warten. Aber das ist auf jeden Fall besser als die Superhitze vor einem Jahr.

i Nicht nur Radeln ist angesagt, sondern auch Genuss und Ungterhaltung, wie hier in Bladernheim. Markus Müller

„Die Wolken und die Winde fliehn, das Leben rauscht und braust dahin.“ Das passt wieder hervorragend, denn es ist ideales Radlerwetter (abgesehen von einem örtlichen Regenguss am frühen Nachmittag), und die Radler rauschen und brausen nur so talauf und talab.

i „Radsport für Europa, Demokratie und Klimaschutz“, so lautet der Leitgedanke der Equip Eurodek, dem Radsportteam in der RSG Montabaur und im RSV Oranien Nassau. Kürzlich legte die Gruppe 874 Kilometer bei der Sachsen-Rundfahrt zurück, nun war sie beim autofreien Sonntag im Gelbachtal unterwegs – wie hier in Weinähr. Maximilian Eckhardt

Also brause ich am besten zuerst einmal talab bis nach Weinähr und arbeite mich dann von dort zurück nach Wirzenborn. Mit mir sind auch schon am Morgen jede Menge Zweiradfahrer und andere unmotorisierte Verkehrsteilnehmer unterwegs.

i Der morgenliche Gottesdienst in Wirzenborn ist quasi der Auftakt des Gelbachtags. Markus Müller

Und da fallen mir – und auch einigen anderen Menschen – auch gleich zwei Dinge negativ auf: Einige rasende Radfahrer auf hochtechnisch ausgerüsteten Rennmaschinen, die sie aber augenscheinlich kaum richtig beherrschen. Und noch schlimmer: Ein Sommerskikäufer, der mit seinen gefüllt drei Meter langen, nach hinten stechenden spitzen Stöcken die Radlertruppe hinter und neben sich gefährdet.

i Praktisch alle Zufahrten in Tal wurden mit mächtigen Beton-„Legosteinen“, schweren Feuerwehrfahrzeugen oder Tiefladern blockiert -- wie hier in Reckenthal. Markus Müller

Aber apropos Gefahr: Der autofreie Gelbachtag 2025 ist der erste auf Hochsicherheitsniveau: Praktisch alle Zufahrten wurden mit mächtigen Beton-„Legosteinen“, schweren Feuerwehrfahrzeugen oder Tiefladern blockiert. Dass dabei die Zufahrten oft direkt vor den Dörfern, manchmal aber auch viele Hunderte Meter vorher gesperrt wurden, stößt nicht bei allen Anrainern auf Gegenliebe.

i Immerr wieder werden auch ungewöhnliche Beförderungsmöglichkeiten genutzt. Markus Müller

Oder führt ad absurdum: Zwischen Wirzenborn und Reckenthal lassen sich die Betonpoller auf dem Feldweg ganz einfach umfahren. Man muss nur mit einer Fahrwerkseite ins benachbarte Haferfeld ausweichen.

i Einer der Hotspots beim Gelbachtag ist Weinähr mit seinem neuen Feuerwehrhaus. Markus Müller

„Aber ohne das umfangreiche und auch für die veranstaltenden Kommunen teure Sicherheitskonzept hätte der Gelbachtag gar nicht durchgeführt werden dürfen“, erläutert der Weinährer Ortsbürgermeister Florian Schliemann gegenüber unserer Zeitung.

„Es ist schon eine hervorragende Sache, wie gut alle beteiligten Kommunen und die vielen anderen Akteure für den gemeinsamen Gelbachtag zusammenarbeiten.“

Florian Schliemann, Ortsbürgermeister von Weinähr

Er ist aber nicht nur Ortschef, sondern als Feuerwehrmann am Kuchenstand im Einsatz und ist sich sicher: „Noch wichtiger als die Sicherheit sind die Hunderte von Ehrenamtlichen, mit deren Hilfe der Gelbachtag überhaupt erst möglich wird.“

i Auch die Polizei ist auf dem Motorrad im Einsatz, wie hier an der gefährlichen Kurve im unteren Gelbachtal. Markus Müller

Zu denen gehören nicht nur die Feuerwehrleute, die schon am Vortag Absperrschilder transportiert haben und heute die gesperrten Zufahrten kontrollieren, sondern auch die Rotkreuzhelfer, die die eine oder andere Blessur versorgen. Im Einsatz ist auch die Polizei, die auf dem Motorrad die Strecke zwischen Montabaur und Kirchähr kontrolliert. Und die Spezialisten von AB-Radsport aus Holler und von Thomas Böcklings Giant-Center aus Montabaur sorgen für technische Hilfe.

i Auch Pannendienst wird angeboten. Markus Müller

Von vielen ganz unbemerkt, haben auch die Straßenbauer zum Erfolg des Gelbachtages beigetragen: Sind die Sicherungsarbeiten an den Böschungen und den Hängen sowie die Fahrbahnerneuerung im unteren Talteil doch tatsächlich pünktlich vor dem Aktionstag fertig geworden.

i Hilfreiche Helfer des DRK Daubach-Stahlhofen sorgen für Kühlung nach einem kleinen Sturz. Markus Müller

Die neue Fahrbahn verleitet allerdings auch ein wenig zu Nürburgring-Atmosphäre: Gerade an der „Singhofen-Kurve“ (von mir so benannt, weil dort immer der DRK-Ortsverein Singhofen im Einsatz ist) geht es deshalb jetzt besonders flott um die Ecke – und das Warnschild, das da sonst immer stand, fehlt in diesem Jahr.

i Und noch ein Hotspot: Ettersdorf. Markus Müller

Und dann sind auch massenweise Radler ohne Helm unterwegs: 194 davon haben allein von 10.15 bis 12.30 Marcel Kaiser und Maik Sauerwein vom DRK Singhofen gezählt. „Darunter nicht nur ältere Leute, sondern viele Kinder“, wundern sie sich. Und da: Schon wieder Helmloser. Und nicht nur das: Mit dem Handy in der Hand und Flipflops an den Füßen rast er um die gefährliche Kurve.

i Jung und alt genießen die traumhafte Gelbachtallandschaft. Markus Müller

Jetzt aber schnell das Tal wieder aufwärts: Denn da locken unterwegs jede Menge Leckereien, Musik und vieles andere.