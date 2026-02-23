Rückkehr der Glücksbringer Tausende Kraniche ziehen wieder über den Westerwald Markus Müller 23.02.2026, 15:30 Uhr

i Wo haben sie sich wohl die vergangenen zwei Wochen aufgehalten? Aber jetzt sind sie auch über dem Westerwald wieder in riesigen Schwärmen unterwegs, die Kraniche. Patrick Pleul/dpa

Nach einer zweiwöchigen Pause am Himmel haben die majestätischen Zugvögel ihre Reise in den Norden fortgesetzt. Besonders über Höhr-Grenzhausen und Montabaur wurden am Wochenende riesige Formationen gesichtet, deren charakteristische Rufe weithin zu hören waren.

Ob sie wohl extra Pause gemacht hatten, um den Zügen der Karnevalisten keine Konkurrenz zu machen? Auf jeden Fall haben die Kraniche am Freitagabend wieder ihren Zug über den Westerwald aufgenommen, nachdem sie sich über die Faschingstage fast zwei Wochen nicht hatten sehen lassen.







