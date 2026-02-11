Vogelzug hat früh eingesetzt Tausende Kraniche machen Rast an den Westerwälder Seen Markus Müller 11.02.2026, 17:00 Uhr

i Harry Neumann von der Naturschutzinitiative ist es schon mehrfach gelungen, die Kraniche zu fotografieren, wenn sie zu Hunderten oder gar Tausenden Rast an der Westerwälder Seenplatte machen. Harry Neumann/Naturschutzinitiative

Dass jedes Jahr viele Zehntausende Kraniche im Frühjahr und Herbst über den Westerwald ziehen, wird den meisten Wällern bekannt sein. Dass die Zugvögel aber immer wieder auch an der Seenplatte zu Tausenden eine Rast einlegen, ist weniger bekannt.

Am Wochenende zogen wieder Tausende von Kranichen über den Westerwald Richtung Norden. Da stellt sich doch manch einer die Frage – gerade wenn die Vögel noch spät am Tag unterwegs sind – ob die Schwärme der Zugvögel nicht auch im Westerwald manchmal eine Pause einlegen?







Artikel teilen

Artikel teilen