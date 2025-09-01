Spiel, Spaß und Bewegung, das alles bot am Sonntag in Hülle und Fülle der Quendelberg in Montabaur. Der Bürgerverein der Kreisstadt hatte einmal mehr zum sogenannten „Familientag“ eingeladen – ein Event, das seinem Namen im besten Sinne des Wortes gerecht wird: Unterhaltung für die ganze Familie. Um es gleich vorwegzunehmen: Der Besuch dieses familienfreundlichen höchst unterhaltsamen Events war überwältigend. Der Quendelberg floss mit Tausenden von Besuchern im Laufe des Tages über.

Der Bürgerverein Montabaur ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die Stadt Montabaur lebenswert zu gestalten und neue Impulse für das Zusammenleben von Jung und Alt zu geben. Mit Unterstützung der Stadt und des städtischen Bauhofs werden viele Projekte umgesetzt, so wie das jüngste Quendelberg-Spektakel, das es schon seit über 25 Jahren gibt, und das sich immer weiter entwickelt hat. Unsere Zeitung sprach mit dem neuen Vorsitzenden Claus Sturm. „Ich bin überwältigt, welche Anziehungskraft der Familientag am Quendelberg auch in diesem Jahr wieder hat. Das beweist doch, dass wir alles richtig gemacht haben“, erklärt Claus Sturm. „Unsere Aktivitäten werden nicht zuletzt dadurch zu Publikumsmagneten, weil wir im Verein eine gute Zusammenarbeit pflegen. Dank des Engagements eines funktionierenden Teams ‚fluppt‘ es richtig“, verweist der Vorsitzende gegenüber unserer Zeitung auf eine funktionierende Zusammenarbeit im Bürgerverein.

i Ein besonderes Highlight war die Comedy-Zaubershow von Tim Salabim. Hunderte von großen und kleinen Besuchern auf dem Quendelberg hatten ihren Spaß. Hans-Peter Metternich

„Was die Weiterentwicklung anbelangt, schauen wir immer, wie zum Beispiel auf der tollen Anlage auf dem Quendelberg neue Attraktionen installiert werden können. Der Besuch das ganze Jahr über zeigt, dass das Angebot angenommen wird“, erklärt Karin Maas, die ehemalige stellvertretende Vorsitzende. Die Veranstalter hatten auch diesmal wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das für Groß und Klein etwas zu bieten hatte, denn bei Spiel, Spaß und Bewegung gab es viel zu entdecken und zu erleben. So konnten, um nur eine Attraktion zu nennen, die Kleinen auf einer Riesenbaustelle sich mit überdimensionalen Bau-Steinen oder mit Rohren und Kugeln als „künftige Bauingenieure“ beweisen.

Die Stadtbibliothek sowie die Partnerschaftsgesellschaften von Montabaur, Brackley, Tonnerre und Trostyanets luden ein, sich zu informieren und bei ihren Ständen mitzuspielen, zu basteln und zu raten, derweil war die Clown-Hüpfburg gut besucht. Wer hoch hinaus wollte, konnte seinen Mut beim Baumklettern bei der Baumpflege Wirges beweisen. Bei der Börse für Gartenüberschüsse war es eine Herausforderung, verschiedene Gerüche zu erschnuppern, und bei der Bienen-AG der Joseph-Kehrein-Schule klärten die Kinder der Klasse 4 d von Pia Burth die Besucher fachkundig über die Bienen und ihre Haltung auf. Ein besonderes Highlight war die Comedy-Zaubershow von Tim Salabim. Bei seinen verblüffenden Tricks vor Hunderten von Zuschauern wurden die Kinder mit in die Zauberei einbezogen. Der Familientag am Quendelberg war wieder einmal mehr ein Volltreffer.