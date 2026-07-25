Ein 69-jähriger Westerwälder soll in Ebernhahn seine Frau umgebracht und dann einen Selbstmordversuch begangen haben. Wochenlang war er nach dem mutmaßlich absichtlich verursachten Unfall nicht vernehmungsfähig – nun schweigt er gegenüber Ermittlern.
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Es ist mehr als zwei Monate her, dass allem Anschein nach ein 69-jähriger Westerwälder in Ebernhahn seine Ex-Frau getötet hat. Laut Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Koblenz soll der Mann seine Frau, die mit ihrem Hund auf ihrer gewohnten Gassirunde unterwegs war, am 17.