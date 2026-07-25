Brutale Tat von Ebernhahn
Tatverdächtiger ist vernehmungsfähig, aber schweigt
Zwischen Ebernhahn und Ransbach-Baumbach ist der 69-Jährige gegen einen Baum gekracht. Die Ermittler vermuten, dass er den Unfal
Zwischen Ebernhahn und Ransbach-Baumbach ist der 69-Jährige gegen einen Baum gekracht. Die Ermittler vermuten, dass er den Unfall in suizidaler Absicht herbeigeführt hat, nachdem er in Ebernhahn seine Frau umgebracht hat.
Archiv Ralf Steube. Ralf Steube

Ein 69-jähriger Westerwälder soll in Ebernhahn seine Frau umgebracht und dann einen Selbstmordversuch begangen haben. Wochenlang war er nach dem mutmaßlich absichtlich verursachten Unfall nicht vernehmungsfähig – nun schweigt er gegenüber Ermittlern.

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Es ist mehr als zwei Monate her, dass allem Anschein nach ein 69-jähriger Westerwälder in Ebernhahn seine Ex-Frau getötet hat. Laut Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Koblenz soll der Mann seine Frau, die mit ihrem Hund auf ihrer gewohnten Gassirunde unterwegs war, am 17.
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