Sieg in Sachsen-Anhalt Tanzverein Welschneudorf triumphiert bei Meisterschaft 12.06.2026, 12:00 Uhr

In Merseburg beeindruckte der Tanzsportverein Welschneudorf mit kraftvollen Choreografien und emotionalen Momenten. Junge Formationen überraschten, die Erwachsenen lieferten eine Darbietung, die noch lange nachhallen wird.

Was für ein Wochenende für den Tanzsportverein Welschneudorf: Gleich zweimal konnte sich der Verein bei der Deutschen Meisterschaft der Federation of European Dance (FED) in Merseburg (Sachsen-Anhalt) ganz oben auf dem Treppchen platzieren. Die Erwachsenenformation Dance Emotions holte in der Königsdisziplin Gold in den Westerwald und darf nun also den Titel „Deutscher Meister“ tragen.







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