Spitzen-Duo vor vollem Haus Tanzende Hände und Füße lehren Wirgeser Orgel Tango Hans-Peter Metternich 27.01.2025, 19:03 Uhr

i Iris und Carsten Lenz haben sich am Sonntagnachmittag im proppenvollen evangelischen Martin-Luther-Gemeindezentrum in Wirges mit tanzenden Orgelklängen in die Herzen der Zuhörer gespielt. Hans-Peter Metternich

Von der Fernseh-Liveübertragung kommen sie direkt ins Wirgeser Martin-Luther-Gemeindezentrum: Iris und Carsten Lenz füllen den Saal und lassen die Orgel tanzen – nicht nur im Dreivierteltakt.

„Von der Skinner-Orgel der Saalkirche in Ingelheim ins Martin-Luther-Gemeindezentrum in Wirges.“ So lassen sich die musikalischen Aktivitäten des Organisten-Duos Iris und Carsten Lenz am letzten Sonntag im Januar in einem Satz zusammenfassen. Das Ehepaar Lenz war morgens bei einem evangelischen Fernsehgottesdienst zur Verabschiedung von Kirchenpräsident Volker Jung und zur Einführung von Kirchenpräsidentin Christiane Tietz live zu erleben, und ...

