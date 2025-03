Tanzball in Herschbach verzeichnet Rekordteilnehmerzahl

Die „TSG Westerwald-Mittelrhein 2003“ der Stadt Selters führt schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Tanzspektakel durch, das seinesgleichen in der Region und darüber hinaus suchen muss. Immer am Samstag nach Karneval haben die Solisten, Tanzpaare, Garden, Schautanzgruppen und auch Männerballets nach einer sicher anstrengenden Session in der fünften Jahreszeit die Möglichkeit, ihre sehenswerten Tänze noch einmal zu präsentieren und sich dabei auch einer Jury stellen. Der jüngste Ball der Schau- und Gardetänze im Haus Hergispach in Herschbach bei Selters war einmal mehr ein Non-Stopp-Tanzvergnügen, das die Herzen der Garde- und Schautanz-Fans im Minutentakt höherschlagen ließ.

Für diese Veranstaltung, die 19. dieser Art, hatten sich insgesamt mehr als 70 Solisten, Duos und Gruppen aus gut vier Dutzend Vereinen, es waren insgesamt mehr als 650 Tänzerinnen und Tänzer, in unterschiedlichen Formationen wie Solotanz, Gardetanz und Schautanz, zur Teilnahme angemeldet. „Ein absoluter Rekord“, wie Margret Piroth, die Organisatorin und pulsierender und nimmermüder „Motor“ der Veranstaltung, bereits im Vorfeld gegenüber unserer Zeitung nicht ohne Stolz verkündete.

„Die große Zahl der Teilnehmer ist ein Beweis dafür, dass die vielen Akteure von ganz klein bis nahezu hin zum Semiprofistatus unsere Veranstaltung schätzen.“

Organisatorin Margret Piroth

Fast zwölf Stunden lang war das Haus Hergispach im wahren Sinn des Wortes in Bewegung. „Die große Zahl der Teilnehmer ist ein Beweis dafür, dass die vielen Akteure von ganz klein bis nahezu hin zum Semiprofistatus unsere Veranstaltung schätzen“, sagte Margret Piroth, das „Energiebündel“ des TSG im positiven Wortsinn. „In dieser Veranstaltung steckt eine Unmenge an Arbeit – aber auch Herzblut, was uns immer wieder bis zur Schmerzgrenze herausfordert. Aber die Begeisterung, die uns bei der Veranstaltung entgegenschlägt, lässt die Strapazen und Anstrengungen im Vorfeld schnell vergessen“, beteuerte Margret Piroth, die es nicht versäumte, das Engagement des Organisationsteams, das hinter ihr steht, ins rechte Licht zu rücken. Sie hat mit ihren Töchtern, der Vorsitzenden der TSG Westerwald-Mittelrhein, Karina Piroth, und Ramona, die an dem Tag als Moderatorin agierte, in jedem Moment trotz höchster Anspannung im Laufe des zwölfstündigen Turniertages – und auch schon vorher – (meist) alles im Griff.

Es gebe auch immer mal wieder hier was zu klären, dort was zu schlichten oder auch mal zu trösten, wenn die Jury-Entscheidung hinter den Erwartungen zurückliegt, so Ramona Pieroth, die eine kurze Pause im Ablauf der Veranstaltung im Gespräch mit unserer Zeitung nutzte, um auf die Verleihung von drei „Pegasus-Orden“, ein Orden, den die Rhein-Zeitung zur Verfügung stellt, aufmerksam zu machen. Drei dieser Auszeichnungen verliehen die Veranstalter für eine gute Zusammenarbeit an Philipp Vollmer vom TSG, an Chiara Blech vom TuS 07 Bannberscheid, und an Christian Betzle aus Kleinmaischeid. Letzterer wurde mit dem Orden dekoriert, weil er, wie Ramona Pieroth erklärte, dem TSG seine Räumlichkeiten beim Sportclub „Optimum Selters“ zu Trainingszwecken zur Verfügung stelle.

i Die weibliche Kinderschautanzgruppe der KG 1928 Hadamar bewies beim Ball der Schau- und Gardetänze im Haus Hergispach in Herschbach, dass sie den aktuellen Titel eines Deutschen Meisters im Verband des RKK zu Recht trägt. Hans-Peter Metternich

In Herschbach präsentierten am Samstag hochkarätige Tanzgruppen, darunter auch Deutsche Meister des RKK wie die Kinderschautanzgruppe der KG Hadamar und der Tanzmajor Ben Mattener vom Möhnenclub Mühlheim, tolle Solisten, Tanzpaare und Gruppen aus allen Bereichen ein Spitzenprogramm. In allen Kategorien wurden tänzerische Highlights geboten.

Bei den Kindern waren 12 Gruppen am Start, bei den Junioren sogar 24. „Wir von der Tanzsportgemeinschaft sehen neben der Pflege des Tanzsports eine unserer Aufgaben darin, vielen Kindern und Jugendlichen, egal welcher Herkunft oder Nationalität, eine sinnvolle, kreative und gleichzeitig sportliche Freizeitbeschäftigung und Plattform zu bieten“, sagte Margret Piroth. Der Event der TSG Westerwald-.Mittelrhein genießt bei den Kindern und Junioren einen hohen Stellenwert. Mit dem ausgelobten „Walter-Piroth-Gedächtnis-Pokal“ will die Familie Piroth an den verstorbenen „Vater“ und Initiator dieses Tanzspektakels, Walter Piroth erinnern.

Die Besten beim 19. Ball der Schau- und Gardetänze im Haus Hergispach

Die Sieger der Veranstaltung – Kinder: Garde weiblich: KG 1928 Hadamar; Solo: Team Eifelperle-Sofia Merker; Schautanz gemischt: TSV Phönix Kaden-Dream Dancer; Walter-Piroth-Gedächtnis-Pokal: TSV Phönix Kaden. Junioren: Garde weiblich: Karneval Komitee Lahneburg; Solo: Team Eifelperle-Zusanna Lipinska; Solo: Tanzmajor Ben Mattener; Schautanz gemischt: TSC Schwarz-Weiß Winden-TG Power Dancer; Schautanz weiblich: TSV Welschneudorf-TG Dance Infinity; Tanzpaar-Duo: Möhnenclub Mühlheim-Frida Saxler/Ben Mattener; Walter-Piroth-Gedächtnis-Pokal: KG Herschbach 1912. Senioren: Schautanz gemischt: Schautanzgruppe Ettringen; Schautanz weiblich: ICC Irmtraud; Garde weiblich: TuS 07 Bannberscheid; Männerballett: Möhnenverein „Laatse Bejster“ Hellenhahn-Schellenberg; Solo Schautanz: TV Wilsenroth-Jessica Wirschke; Solo Garde: Grün-Weiß Stromberg-Michele Rieden; Tanzpaar Garde: Grün-Weiß Stromberg-Katharina Klein/Ilja Wolf; Walter-Piroth-Gedächtnis-Pokal: ICC Irmtraud-Irmtrauder Carnevals Club. hpm