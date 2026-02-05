Umstellung in Wirges Tanken am Autohaus Schlotter nur noch mit Karte Hans-Peter Metternich 05.02.2026, 12:00 Uhr

i Seit Mitte Januar muss an der freien Tankstelle Schlotter in Wirges die Zapfsäule vom Tankenden am Tankomat freigeschaltet werden. Die Bedienung ist grundsätzlich keine Hexerei. Auf dem Foto erklärt der Serviceberater Benny Lehmann, wie es geht. Barge Hans-Peter Metternich

Seit der Schließung des Shops müssen sich Kunden der Tankstelle Schlotter in Wirges umstellen. Das Prozedere ist anderes und Bargeld braucht man auch keins mehr – um ein Hexenwerk handelt es sich aber auch nicht.

Beim Autohaus Schlotter in Wirges stehen in diesem Jahr einige Veränderungen. An die Tatsache, dass der Shop an der Tankstelle des Autohauses Schlotter in Wirges in der Christian-Heibel-Straße seit Mitte Januar geschlossen ist, haben sich die Autofahrer, die diese Tankstelle regelmäßig angefahren haben, mittlerweile schon gewöhnt.







