Seit der Schließung des Shops müssen sich Kunden der Tankstelle Schlotter in Wirges umstellen. Das Prozedere ist anderes und Bargeld braucht man auch keins mehr – um ein Hexenwerk handelt es sich aber auch nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Beim Autohaus Schlotter in Wirges stehen in diesem Jahr einige Veränderungen. An die Tatsache, dass der Shop an der Tankstelle des Autohauses Schlotter in Wirges in der Christian-Heibel-Straße seit Mitte Januar geschlossen ist, haben sich die Autofahrer, die diese Tankstelle regelmäßig angefahren haben, mittlerweile schon gewöhnt.