Unfall im Westerwald Tank aufgerissen: Lkw verteilt Diesel auf der A3 Andreas Egenolf 05.01.2026, 12:16 Uhr

i Ein aufgerissener Dieseltank eines Gefahrstoffzuges rief am Montagmorgen die Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Unter anderem musste der beschädigte Tank abgepumpt werden. Andreas Egenolf

Auf einer Länge von 500 Metern hat sich am Montagmorgen Diesel aus einem Lkw-Tank über die A3 verteilt. Der Fahrer eines Gefahrstoffzugs hatte sich bei einer Kollision mit der Leitplanke den Tank aufgerissen. Die Feuerwehr eilte zum Großeinsatz.

Einen kilometerlangen Rückstau und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat am Montagmorgen ein Lkw-Fahrer auf der A3 bei Nentershausen mit seinem Gefahrstoff-Lkw. Gegen 8.25 Uhr war der Fahrer eines Gefahrstoffzuges einer Firma aus Köln auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main unterwegs.







Artikel teilen

Artikel teilen