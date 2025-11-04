Tanja Wolf leitet erneut die Stadtbücherei Hachenburg

Nach 27 Jahren im Job ist Tanja Wolf in der Stadtbücherei Werner A. Güth in Hachenburg längst ein bekanntes Gesicht für die Nutzer. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht sie über ihre Tätigkeit und die erneute Übernahme der Leitungsfunktion.
Lesezeit 3 Minuten
Ohne Krimi geht die Mimi, einem bekannten Schlager zufolge, nie ins Bett. Bei Tanja Wolf muss es nicht unbedingt ein Krimi sein, aber Lesen vor dem Einschlafen gehört auch für die neue Leiterin der Stadtbücherei Werner A. Güth in Hachenburg unbedingt dazu.