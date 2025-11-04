Aus Liebe zur Literatur Tanja Wolf leitet erneut die Stadtbücherei Hachenburg 04.11.2025, 20:00 Uhr

i Tanja Wolf ist seit September erneut Leiterin der Stadtbücherei Werner A. Güth in Hachenburg. Sie hatte die Funktionsstelle schon einmal zwischen 2002 und 2007 inne, bevor sie wegen der Geburt ihrer Tochter in Elternzeit ging. Röder-Moldenhauer

Nach 27 Jahren im Job ist Tanja Wolf in der Stadtbücherei Werner A. Güth in Hachenburg längst ein bekanntes Gesicht für die Nutzer. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht sie über ihre Tätigkeit und die erneute Übernahme der Leitungsfunktion.

Ohne Krimi geht die Mimi, einem bekannten Schlager zufolge, nie ins Bett. Bei Tanja Wolf muss es nicht unbedingt ein Krimi sein, aber Lesen vor dem Einschlafen gehört auch für die neue Leiterin der Stadtbücherei Werner A. Güth in Hachenburg unbedingt dazu.







Artikel teilen

Artikel teilen