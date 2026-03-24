Schlappe hart für Wäller SPD Tanja Machalet: Wir brauchen eine Neuaufstellung Katrin Maue-Klaeser 24.03.2026, 06:00 Uhr

i Tanja Machalet (von rechts) erlebt den enttäuschenden Wahlabend mit Landtagskandidatin Caroline Albert-Woll und B-Kandidat René Perpeet im SPD-Wahlkreisbüro in Wirges. Katrin Maue-Klaeser

Die Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Montabaur kennt das Land nur SPD-regiert. Sie meint, die Menschen haben vergessen, was die Partei in ihrer langen Geschichte für sie erkämpft hat.

„Es ist schon bitter.“ Tanja Machalet, SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Montabaur, macht keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung. Zwar hatte die sozialdemokratische Landtagskandidatin Caroline Albert-Woll im WK 6 auch im zweiten Anlauf gegen CDU-Landtagsabgeordnete Jenny Groß (CDU) im konservativen Unterwesterwald von vornherein kaum eine Chance – doch dass die SPD als Ganzes so massiv verlieren würde, schockierte alle Genossen, die am ...







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