Für die SPD in den Bundestag? Tanja Machalet will anpacken und Lösungen finden 04.02.2025, 17:00 Uhr

i Tanja Machalet fühlt sich dem Familienferiendorf Hübingen mit seinen Angeboten sehr verbunden. Unter anderem war sie mit der Initiative für Alleinerziehende, die Machalet im Westerwald gegründet hat, schon dort zu Gast. Katrin Maue-Klaeser

Sie ist Sozialdemokratin durch und durch, sie vertritt den Wahlkreis Montabaur seit 2021 im Bundestag, und sie setzt sich gern persönlich für die Anliegen der Menschen ihrer Heimat ein. Was motiviert Tanja Machalet?

Geboren im Westerwald – und quasi hineingeboren in die Sozialdemokratie: Das sind die Eckpfeiler von Tanja Machalets politischem Wirken. Die 50-Jährige lebt in Meudt, aufgewachsen ist sie in Berod bei Wallmerod „in einem sozialdemokratisch geprägten Haushalt, was damals dort eher ungewöhnlich war“, wie sie sagt.

