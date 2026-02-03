Vorfall in Bad Marienberg Täter scheitern bei Versuch, Geldautomaten zu knacken Nadja Hoffmann-Heidrich 03.02.2026, 18:00 Uhr

i Unbekannte Täter haben versucht, den Geldautomaten der Commerzbank in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg aufzubrechen. Doch der Automat hielt dem stand. Röder-Moldenhauer

Offenbar über Tage blieb ein versuchter Aufbruch eines Geldautomaten in Bad Marienberg unbemerkt. Zumindest wurde der Vorfall erst am Dienstag bei der Polizei gemeldet.

Bislang unbekannte Täter haben vermutlich zwischen Sonntag, 1. Februar, 22 Uhr und Dienstag, 3. Februar, 11 Uhr versucht, einen Geldautomaten der Commerzbank in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg aufzubrechen. Die Automatensäule, die unter freiem Himmel auf einem Hof gegenüber des Bad Marienberger Marktplatzes – fast direkt an der Straße – steht, hielt diesem Versuch aber stand, sodass laut Polizeiangaben lediglich Sachschaden entstand.







Artikel teilen

Artikel teilen