Neues Restaurant in Montabaur Syrische Gerichte laden zum Probieren ein Lena Bongard 08.05.2026, 09:00 Uhr

i Rishan Ahmad ist glücklich über sein Restaurant mit syrischen Spezialitäten und anderen Leckereien. Lena Bongard

Ungewohnte Geschmacksnuancen und Gerichten erwarten Besucher seit Kurzem in dem syrischen Restaurant „Rosmarie“ in Montabaur. Inhaber Rishan Ahmad erklärt, was seine Tochter damit zu tun hat.

Duftendes Shawarma, aromatische Mankosha – die syrische Küche ist farbenfroh und vielseitig. In Rishan Ahmads Restaurant kann man unzählige Gerichte aus Syrien probieren. Seit Februar befindet sich das Restaurant in der Montabaurer Bahnhofstraße, betrieben wird es von dem syrischen Ehepaar Ahmad.







Artikel teilen

Artikel teilen