Die neue Chefin des Cafés Tilda ist gelernte Gastronomin. Sie legt wieder größeres Augenmerk auf Gäste mit Kindern. Auch bei Svenja Koch backt ihre Mutter die Kuchen. Neben Frühstücksangeboten ist eine Wochenkarte für Mittagsgerichte geplant.
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Einen „Herzenswunsch“ erfüllt sich Svenja Koch mit der Übernahme des Cafés Tilda. Die 37-Jährige wird die beliebte Kaffeestube in der Montabaurer Innenstadt an diesem Samstag nach kurzer Renovierungszeit wieder eröffnen. Vieles bleibt erhalten, insbesondere die Gemütlichkeit des Gastraums in dem alten Fachwerkhaus und die selbst gebackenen Kuchen.