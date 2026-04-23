Leerstand in Montabaur angehen Svenja Koch macht Café Tilda für treue und neue Gäste Katrin Maue-Klaeser 23.04.2026, 10:00 Uhr

i Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher (links) stößt mit Svenja Koch auf die Eröffnung ihres "Familiencafés" an. Katrin Maue-Klaeser

Nach kurzer Renovierungszeit hat die beliebte Montabaurer Kaffeestube wieder geöffnet. Die neue Betreiberin Svenja Koch hat das Ambiente zurückhaltend gestaltet, will die Speisekarte aber um Mittagsgerichte anreichern.

Das Café Tilda ist wieder Anlaufstelle für die Liebhaber von Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Muffins und Cupcakes. Die neue Betreiberin Svenja Koch empfing als eine der ersten Besucherinnen und Gratulantin zur Eröffnung Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher in dem gemütlichen kleinen Café in der Montabaurer Sauertalstraße.







Artikel teilen

Artikel teilen