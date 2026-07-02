Die Flutkatastrophe im Ahrtal jährt sich bald zum fünften Mal. Susanne Boerner hat den Fluthelfern 100 kleine Denkmäler gesetzt. Die Figuren sollen nun in Ahrweiler für den guten Zweck verkauft werden. Das steckt dahinter.
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Mitte Juli jährt sich zum fünften Mal die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der vom 14. auf den 15. Juli 2021 allein im Ahrtal 135 Menschen ums Leben kamen und bei der ein unermesslicher Schaden an Gebäuden und der Infrastruktur in etlichen Städten und Gemeinden entstanden ist.