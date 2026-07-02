100 Exponate für guten Zweck Susanne Boerner schafft kleine Fluthelfer-Denkmäler Hans-Peter Metternich 02.07.2026, 06:00 Uhr

i Diese kleinen Skulpturen mutieren zu wahrer Größe. 100 dieser kunstvollen Exponate hat Susanne Boerner (rechts) aus Ransbach-Baumbach in ihrem Atelier für Hartmut Schönhöfer (links) geschaffen, der die „Fluthelfer“ gemeinsam mit Günay Özcan und Yurdal Demir bei der Künstlerin geordert hat. Sie werden in der Gaststätte Marktbrunnen, Marktplatz 4 in Ahrweiler für einen guten Zweck verkauft. Hans-Peter Metternich

Die Flutkatastrophe im Ahrtal jährt sich bald zum fünften Mal. Susanne Boerner hat den Fluthelfern 100 kleine Denkmäler gesetzt. Die Figuren sollen nun in Ahrweiler für den guten Zweck verkauft werden. Das steckt dahinter.

Mitte Juli jährt sich zum fünften Mal die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der vom 14. auf den 15. Juli 2021 allein im Ahrtal 135 Menschen ums Leben kamen und bei der ein unermesslicher Schaden an Gebäuden und der Infrastruktur in etlichen Städten und Gemeinden entstanden ist.







Artikel teilen

Artikel teilen