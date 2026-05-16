Die Künstlerin Susanne Boerner aus Ransbach-Baumbach sprudelt nur so vor kreativen Ideen. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellt sie nun ein weiteres Projekt vor: zwölf Tierkreiszeichen aus Ton mit weiblichem Antlitz.
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Susanne Boerner hat sich europaweit, wenn man so will, einen unsterblichen Namen gemacht. An dem Wirkungskreis ihrer künstlerischen Arbeit, in Ihren neu geschaffenen, mit viel Liebe zum Detail hergerichteten Ausstellungsräumen, die die alte Scheune des „Schlondes“ in Ransbach-Baumbach umfassen, hat sie eine Vielzahl von Kunstwerken kreiert, wie sie anderswo nicht zu finden sind.