Kunst aus Ransbach-Baumbach
Susanne Boerner gibt den Tierkreiszeichen ein Gesicht
Der Künstlerin Susanne Boerner gehen die Ideen nicht aus. Eines ihrer jüngsten Großprojekte sind zwölf Tierkreiszeichen, die sie
Der Künstlerin Susanne Boerner gehen die Ideen nicht aus. Eines ihrer jüngsten Großprojekte sind zwölf Tierkreiszeichen, die sie aus Ton modelliert hat, und die auf uralten Eichenbalken thronen. Das sieht so einfach aus und klingt auch so einfach: „modellieren und auf Eichenbalken montieren“. Doch es steckt viel, viel mehr dahinter.
Hans-Peter Metternich

Die Künstlerin Susanne Boerner aus Ransbach-Baumbach sprudelt nur so vor kreativen Ideen. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellt sie nun ein weiteres Projekt vor: zwölf Tierkreiszeichen aus Ton mit weiblichem Antlitz.

Lesezeit 3 Minuten
Susanne Boerner hat sich europaweit, wenn man so will, einen unsterblichen Namen gemacht. An dem Wirkungskreis ihrer künstlerischen Arbeit, in Ihren neu geschaffenen, mit viel Liebe zum Detail hergerichteten Ausstellungsräumen, die die alte Scheune des „Schlondes“ in Ransbach-Baumbach umfassen, hat sie eine Vielzahl von Kunstwerken kreiert, wie sie anderswo nicht zu finden sind.

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