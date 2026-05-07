Ransbach-Baumbach goes Ostsee Susanne Boerner gestaltet Kunstgarten für Strandhotel Camilla Härtewig 07.05.2026, 06:00 Uhr

i Großprojekt erfolgreich angeschlossen: Susanne Boerner hat an der Ostsee einen Kunstgarten mit ihren originellen Skulpturen bestückt. Camilla Härtewig

Ein Jahr Arbeit und sieben Tonnen Kunst: Susanne Boerner aus Ransbach-Baumbach hat an der Ostsee einen Kunstgarten gestaltet. Rund 30 Skulpturen prägen nun das Gelände um das Strandhotel Dünenmeer. Das steckt hinter dem Großprojekt.

Ein Jahr harte Arbeit liegen hinter Susanne Boerner und ihrem Team. Nun hat die Künstlerin aus Ransbach-Baumbach ihr neuestes Großprojekt erfolgreich abgeschlossen. Sie hat den Kunstgarten rund um das Strandhotel Dünenmeer in Dierhagen mit rund 30 großen Skulpturen und einem 25-köpfigen Fischschwarm gestaltet.







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