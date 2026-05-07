Ransbach-Baumbach goes Ostsee
Susanne Boerner gestaltet Kunstgarten für Strandhotel
Großprojekt erfolgreich angeschlossen: Susanne Boerner hat an der Ostsee einen Kunstgarten mit ihren originellen Skulpturen best
Großprojekt erfolgreich angeschlossen: Susanne Boerner hat an der Ostsee einen Kunstgarten mit ihren originellen Skulpturen bestückt.
Camilla Härtewig

Ein Jahr Arbeit und sieben Tonnen Kunst: Susanne Boerner aus Ransbach-Baumbach hat an der Ostsee einen Kunstgarten gestaltet. Rund 30 Skulpturen prägen nun das Gelände um das Strandhotel Dünenmeer. Das steckt hinter dem Großprojekt. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein Jahr harte Arbeit liegen hinter Susanne Boerner und ihrem Team. Nun hat die Künstlerin aus Ransbach-Baumbach ihr neuestes Großprojekt erfolgreich abgeschlossen. Sie hat den Kunstgarten rund um das Strandhotel Dünenmeer in Dierhagen mit rund 30 großen Skulpturen und einem 25-köpfigen Fischschwarm gestaltet.

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