Anlässlich des Welttages der Suizidprävention wird am 12. September eine Gedenkfeier in Wallmerod durchgeführt. Betroffene berichten über ihren Weg und welche Hilfe sie in der Gruppe finden, die sich einmal im Monat trifft.

Suizid ist ein Tabuthema. Das erleben Menschen, die als Angehörige einen ihnen nahestehenden Menschen auf diesem Weg verloren haben: ein Elternteil, Geschwister, das Kind. Sie erfahren, wie ihre Trauer nicht als selbstverständlich angesehen wird, schließlich habe „er oder sie es ja so gewollt“. Sie sollen zur Tagesordnung übergehen, wird ihnen so manches Mal gesagt. Über ihre Trauer sprechen können sie in einer Selbsthilfegruppe „Trauer nach Suizid“, die gerade dabei ist, anlässlich des Welttages der Suizidprävention eine Gedenkfeier für Suizid-Verstorbene, deren Angehörige, Freunde und Bekannte unter dem Motto „Du bist gegangen – die Liebe bleibt!“ zu organisieren.

Wir haben mit der Leiterin und Teilnehmern dieser Gruppe gesprochen und uns von den Treffen erzählen lassen, aber auch davon, wie sie ihre Trauer erleben und mit ihr leben, wie der Verlust auch nach Jahrzehnten noch schmerzt und was ihnen hilft, diesen Schmerz auszuhalten, wie sie ihren eigenen Trauerweg gefunden haben mithilfe der Gruppe.

i Monika Beck-Kuhlmann leitet die Agus-Selbsthilfegruppe "Trauer nach Suizid", die sich jeden zweiten Dienstag im Monat in Hahn am See trifft. Vertraulichkeit ist die Grundlage der Gruppenarbeit. Wer daran teilnehmen möchte, möge sich bitte vorher bei ihr anmelden. Angela Baumeier

Monika Beck-Kuhlmann hat im November 2020 die Selbsthilfegruppe Region Westerwald mit Unterstützung der Wekiss gegründet. Bis dahin kannte sie die bundesweite Selbsthilfeorganisation Agus (Angehörige um Suizid) nicht. „In einer anderen Trauergruppe sind wir nicht passend“, sagt sie, und begründet: „Das Verständnis für jemanden, der sich selbst das Leben nimmt, ist sehr gering“. Die Angehörigen würden oft verletzende Reaktionen erleben, das würden alle Gruppenteilnehmer berichten, die im Alter von Anfang 20 bis über 60 Jahren sind.

Am Anfang ist die Trauer allumfassend, haben sie erlebt. Und sie bleibt, auch Jahre später. Wenn da Menschen aus dem Umfeld unangemessen reagieren, komme das auch daher, „dass sie noch nicht so weit sind“, sagt eine Frau. „Wir haben ja einen harten Weg hinter uns, Trauerarbeit geleistet“, fügt sie an. Oft werde einem nach einer gewissen Zeit das Recht abgesprochen, noch immer zu trauern, es sei ja schon eine Weile her. „Werde mal wieder normal“, werde gefordert, berichtet ein anderes Gruppenmitglied.

„Ich finde es nicht belastend, das von anderen zu hören. Das hat man ja selbst erlebt. Jetzt erinnerst du dich dran, wie du dich damals gefühlt hast, aber es geht dir nicht mehr so schlecht.“

Eine junge Gruppenteilnehmerin zu den Treffen, bei denen die Trauer um Menschen ausgesprochen werden kann, die selbst ihrem Leben ein Ende bereitet haben.

Umso wichtiger ist es für diese Menschen, einen Ort zu haben, wo sie über alles frei (und vertraulich) sprechen können, was im Allgemeinen ein Tabu ist, denn: Suizid ist ein besonderer Tod. „Man hat damit auch die gemeinsame Zukunft mit dem Bruder oder der Mutter genommen bekommen, die selbst aus dem Leben geschieden sind.“ Das kann wütend machen, bekennt ein Teilnehmer offen. „Das Mitgefühl hat erst kurz danach eingesetzt, als ich mich darauf konzentriert habe, was er mitgemacht haben muss“, schildert die Gruppe das Gefühlschaos, das durch den Verlust hervorgerufen wird.

Darüber sprechen zu können, ist befreiend. In der Gruppe kann sich jeder zeigen, wie er ist, was ihn bewegt. Doch die größte Frage, die nach dem „Warum“, bleibt offen. „Das ist schwer. Damit muss man leben lernen“, sagt Beck-Kuhlmann. Bei den Gruppentreffen kann all dies angesprochen werden: wie es einem geht, die eigenen Ängste, wie es beispielsweise sein wird, ohne den geliebten Menschen zum ersten Mal wieder in den urlaub zu fahren, wie man es schafft, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die mit Unverständnis reagieren, bis hin zu ganz konkreten Fragen etwa der Grabgestaltung. Oder davon erzählen zu können, wie der Tote aufgefunden wurde. „Die ganze Not“, fasst eine Teilnehmerin zusammen.

Wenn die Gruppe sich trifft, wird auch gelacht

Die Selbsthilfegruppe ist weder konfessionell noch ideologisch gebunden. Wer zu den Treffen kommt, darf hier auch schweigen, einfach dabei sein, betont die Gruppenleiterin. Und dass sie am Ende des Treffens immer versuche, einen Bogen zu spannen zu Stärkendem. Denn keiner solle „schwerer“ den Raum verlassen, als er ihn betreten habe. „Und wir lachen auch!“, betont eine Teilnehmerin.

Wer an den Treffen teilnehmen möchte, meldet sich bitte vor dem Besuch bei Monika Beck-Kuhlmann an, Telefon 0152/25641262, E-Mail an montabaur@agus-selbsthilfe.de

Die Gedenkfeier am 12. September und Notfallnummer

Mit der öffentlichen Gedenkfeier für Suizid-Verstorbene, deren Angehörige, Freunde und Bekannte am 12. September, um 18.30 Uhr in der Evangelischen Christuskirche Wallmerod soll auch ein öffentliches Bewusstsein für dieses schwierige Thema geschaffen werden, damit über Suizid gesprochen wird. Die ökumenische Feier leiten Pfarrerin Heike Meissner und Gemeindereferentin Marina Jung. Die musikalische Begleitung mit Gitarre und Gesang übernehmen Larry Blatterman und Aaron Meinel. Gemeinsam soll an die Verstorbenen erinnert und in der Gemeinschaft Trost und Vertrauen gefunden werden. Gerne können die Teilnehmer ein Bild ihres verstorbenen Angehörigen mitbringen. Weitere Infos zur Agus-Selbsthilfegruppe Region Westerwald unter www.montabaur.agus-selbsthilfe.de

Wenn Sie selbst Suizid-Gedanken haben, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Weitere Hilfsangebote: www.telefonseelsorge.de