Im Familienferiendorf Hübingen kommen Menschen zusammen, die beim Familienurlaub Entspannung, Unterhaltung und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten in einem angenehmen Ambiente und in einer einladenden Westerwälder Landschaft suchen. Träger ist der Verein „Familienferiendorf Hübingen“, für den die Verbindung zur Kirche und ihrer Caritas ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit ist. „Wir stehen zu den christlichen Wurzeln unserer Gründung und möchten das Feriendorf im Geist der frohen Botschaft vom Frieden für Mensch und Natur führen und uns und unseren Gästen ermöglichen, sich aus dem ‚goldenen Käfig des Konsums‘ zu befreien“, erklärt der Geschäftsführer und Hausleiter Michael Nagel im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir wollen uns öffnen für das, was uns im Leben geschenkt wird“, so das Credo des Vereines.

i Im Familienferiendorf Hübingen waren eine Woche lang mehr als 200 Menschen der Subud-Bruderschaft aus der ganzen Welt zu Gast. Hier stellen sich die Teilnehmer dem Fotografen für ein Abschiedsfoto. Hans-Peter Metternich

Die Intention der Einrichtung, „dem goldenen Käfig des Konsums zu entfliehen“, verfolgt auch die Subud-Bruderschaft, die mit Zeitgenossen, die diese Bewegung in ihre Lebensmitte rücken, eine Woche im Familienferiendorf weilte. Subud öffnet Menschen aller Völker, Religionen und Kulturen für den Kontakt mit einer Kraft, die sie mit der Schöpfung verbindet. In dem kleinen Dorf im Buchfinkenland sind Menschen rund um den Globus zusammengekommen. Eliah Schulze-Vorberg, der Vorsitzende von Subud Deutschland, bringt die Zeit der Bruderschaft im Westerwald auf den Punkt: „Unser Aufenthalt in diesem einladenden Dorf mit so vielen sympathischen Menschen als Gastgeber wird wohl keiner von uns so schnell vergessen. Wir kamen als Gäste und gingen als Freunde – und wir werden wiederkommen.“

„Freunde“, dieses so vielversprechende Wort, prägt die Subud-Bewegung. In Hübingen kamen mehr als 200 „Freunde“ zusammen, darunter 32 Kinder- und Jugendliche bis hin zu 95-jährigen Senioren, um die Verständigung zwischen Völkern, Kulturen und Religionen nach der Subud-Intention im wahren Sinn des Wortes zu „leben“. Um das Wort „Freunde“ noch ein drittes Mal zu bemühen: Wenn Menschen aus Australien, Chile, Indonesien, Brasilien, dem Libanon, den USA und sogar aus verfeindenden Ländern wie Russland und der Ukraine sich freiwillig treffen, um zu feiern, muss in einem solchen Event eine besondere Kraft stecken.

„Wir schätzen uns glücklich, eine Subud-Familie in unserem Feriendorf für eine Woche beherbergen zu dürfen.“

Michael Nagel, Hausleiter des Familienferiendorfs Hübingen

„Wir schätzen uns glücklich, eine Subud-Familie in unserem Feriendorf für eine Woche beherbergen zu dürfen“, erklärt Michael Nagel, der eine Freundschaft unter Menschen aus der ganzen Welt so noch nicht erlebt hat. Die Chemie zwischen Gästen und Gastgebern habe von der ersten Minute der Begegnung gepasst, erklärt Eliah Schulze-Vorberg der sich für das Treffen der Subud-Familie keinen besseren Ort vorstellen kann, als das Feriendorf in Hübingen. Da hat das Bild „Heilung des Menschen“ von der polnischen Malerin Maria Hiszpanska-Neumann in der Kapelle des Feriendorfes einen großen Anteil daran. Zeigt es doch, wie der Mensch sich in sieben Schritten aus dem goldenen Käfig befreit. Eine Befreiung, die bei der Subud-Bewegung und im Familienferiendorf – über alle Konfessionen hinweg – eine hohe Bedeutung hat.

„Ein zentrales Element der Begegnung ist die Praxis des sogenannten Lathian, eine Form von spiritueller Übung, die ohne festgelegte Rituale oder Dogmen abläuft“, erklärt Schulze-Vorberg, der beim Besuch unserer Zeitung immer wieder unterstreicht, dass man in Hübingen eine Stätte gefunden habe, wie sie für die Treffen der Subud-Familie besser nicht hätte sein können. Die Aktivitäten in kleinen Gruppen mit dem Ziel des Zusammenrückens zwischen Vorträgen, Sport, Spiel, Tanz und Entspannung und gemeinsamen Begegnungen für jung und alt mündeten am Freitag in einem gemeinsamen Abend im Zirkuszelt. Dort läuteten Subud-Talente mit Gesang, Musik oder Lesungen den Abschied aus dem Westerwald ein. Ein Abend, der aus dem Moment heraus Menschen aus aller Welt noch näher zusammenrücken ließ. Ganz im Sinne der Bruderschaft: ohne festgelegte Rituale oder Dogmen – aber ein klares Ziel vor Augen.