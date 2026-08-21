Große Schäden im Forstbereich Sturm vernichtet zwischen Meudt und Wallmerod den Wald Markus Müller 21.08.2026, 06:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Wallmerod machte sich am Donnerstag der Leiter des Forstamtes Rennerod, Tobias Schuhbäck, persönlich ein Bild von der dramatischen Lage. Markus Müller

Der gewaltige Sturm vom Mittwochabend hat nicht nur in den Dörfern und Städten für Verwüstungen gesorgt, sondern in manchen Regionen auch ganze Waldstücke vernichtet. Am stärksten betroffen dürfte im Forstbereich die Verbandsgemeinde Wallmerod sein.

Quer durch die Verbandsgemeinde Wallmerod hat der orkanartige Sturm von Mittwochabend eine Spur großer Verwüstung gezogen. Dabei wurden von Meudt bis Molsberg nicht nur viele Häuser beschädigt und teils ganze Dächer abgedeckt, sondern auch viele Waldstücke komplett zerstört.







Artikel teilen

Artikel teilen