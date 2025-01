Sturm sorgt für Stromausfälle im Westerwald

Stromausfälle sind momentan keine Seltenheit im Westerwald – so führte auch das Unwetter am Montag, 6. Januar, zu mehreren Vorfällen. Teilweise waren Äste und Bäume in Freileitungen gestürzt, wie die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) in einer Mitteilung am Montagnachmittag informierte. Die Experten der Energienetze Mittelrhein (ENM), der Netzgesellschaft der EVM, seien im Einsatz, „um die stromfreie Zeit für Betroffene möglichst gering zu halten“, hieß es. Störungen ereigneten sich in Gackenbach, Isselbach, Meudt, Horbach, Hachenburg, Streithausen, Nister, Nisterau, und Oberroßbach. In den Orten Hachenburg, Streithausen, Nister, Horbach, Nisterau und Oberroßbach konnte die Versorgung wiederhergestellt werden – es kann durch den Sturm jedoch zu weiteren Störungen kommen. Zuletzt war der Raum Westerburg in der Nacht zum Samstag (4. Januar) von einem Ausfall betroffen gewesen.