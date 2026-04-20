Pumpen, schwitzen, sich auspowern: Im Fitness Now! kommen Sportler aller Couleur auf ihre Kosten. Und die Einrichtung arbeitet stetig und mit viel Energie daran, den Mitgliedern aus der Region die besten Trainingsbedingungen zu bieten.
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Während für die leer stehenden Baumarkthallen sowie den früheren Intersport auf dem Koch-Areal in Westerburg aktuell auf Hochtouren an einer Nachnutzung gearbeitet wird, ist auf der anderen Straßenseite mehr Leben: Das Fitnessstudio Fitness Now! über der Tiergartenpassage steht weiterhin sehr gut da – und erweitert derzeit deshalb seine Trainingsfläche.