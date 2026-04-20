Gesundheit in Westerburg
Studio Fitness Now! erweitert seine Trainingsfläche
Matthias Nilges hat 2024 die Geschäftsführung von Gründer Roman Lesch übernommen und leitet das Fitnessstudio Fitness Now! in de
Matthias Nilges hat 2024 die Geschäftsführung von Gründer Roman Lesch übernommen und leitet das Fitnessstudio Fitness Now! in der Wörthstraße in Westerburg. Der 27-Jährige brennt für die Sache, wie er selbst im Gespräch mit unserer Zeitung betont.
Markus Eschenauer

Pumpen, schwitzen, sich auspowern: Im Fitness Now! kommen Sportler aller Couleur auf ihre Kosten. Und die Einrichtung arbeitet stetig und mit viel Energie daran, den Mitgliedern aus der Region die besten Trainingsbedingungen zu bieten.

Lesezeit 2 Minuten
Während für die leer stehenden Baumarkthallen sowie den früheren Intersport auf dem Koch-Areal in Westerburg aktuell auf Hochtouren an einer Nachnutzung gearbeitet wird, ist auf der anderen Straßenseite mehr Leben: Das Fitnessstudio Fitness Now! über der Tiergartenpassage steht weiterhin sehr gut da – und erweitert derzeit deshalb seine Trainingsfläche.

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