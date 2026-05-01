ADG und Steinbeis-Hochschule erhalten für ihr praxisorientiertes Studienangebot der Business School auf dem Montabaurer Schloss erneut Bestnoten: So empfehlen glatte 100 Prozent ihrer befragten Studierenden sie im StudyCheck weiter.
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Die ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule ist erneut zur beliebtesten Hochschule Deutschlands gekürt worden. Im StudyCheck Hochschulranking 2026 belegt sie mit einer Weiterempfehlung von 100 Prozent und 4,63 von 5 möglichen Sternen den ersten Platz im Gesamtranking.