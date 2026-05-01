Erneut beliebteste Hochschule Studierende krönen Business School in Schloss Montabaur Mariam Nasiripour 01.05.2026, 18:00 Uhr

i Auf Schloss Montabaur sitzt mit der Akademie Deutscher Genossenschaften auch die ADG Business School. Diese ist von Studierenden erneut zur beliebtesten Hochschule Deutschlands gewählt worden. ADG Business School

ADG und Steinbeis-Hochschule erhalten für ihr praxisorientiertes Studienangebot der Business School auf dem Montabaurer Schloss erneut Bestnoten: So empfehlen glatte 100 Prozent ihrer befragten Studierenden sie im StudyCheck weiter.

Die ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule ist erneut zur beliebtesten Hochschule Deutschlands gekürt worden. Im StudyCheck Hochschulranking 2026 belegt sie mit einer Weiterempfehlung von 100 Prozent und 4,63 von 5 möglichen Sternen den ersten Platz im Gesamtranking.







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