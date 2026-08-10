Versorger räumt Fehler ein Stromrechnung über 216.000 Euro schockt Westerwälder Markus Kratzer 10.08.2026, 09:00 Uhr

i Strom hat seinen Preis. Aber einen so hohen? Hans Dieter Baldus aus Hardt erhielt einen schockierenden Brief von seinem Energieversorger über einen sechsstelligen Betrag. Arno Burgi. picture alliance / dpa

Stellen Sie sich vor, Ihnen flattert eine Stromrechnung in sechsstelliger Höhe ins Haus? Genau das ist einem Westerwälder jetzt passiert. Was da schiefgelaufen ist, wie er reagiert hat und was der Energieversorger sagt? Wir haben nachgefragt.

Hans Dieter Baldus aus Hardt traute seinen Augen nicht, als er im Juli einen Brief seines Energieversorgers öffnete. Die darin enthaltene Stromrechnung belief sich auf keinen geringeren Betrag als 216.671,42 Euro – und das für einen Privathaushalt. Dass sich die Freude über einen solchen Schrieb in Grenzen gehalten hat, wird sich jeder ausmalen können.







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