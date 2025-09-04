Apportieren, Spielen, Agility: Viele Hunde sind überfordert. Entspannung und Geduld? Fehlanzeige! Frei nach Gitte Hænning lernt der Hund stattdessen: „Ich will alles, und zwar sofort.“ Hundeerzieher Jörg Denzin gibt Tipps, wie’s besser geht.

Hundeerzieher Jörg Denzin aus Niedererbach bezeichnet Stress als das größte Problem in der Hundeerziehung. Hunde sollen heute alles können: Sitz, Platz, Apportieren, Agility. Sie sollen mit Artgenossen spielen, immer freudig reagieren – und nebenbei ihre Menschen glücklich machen. Was dabei oft vergessen wird: Ein Hund muss auch lernen, Geduld zu haben und zur Ruhe zu kommen.

Viele Hunde geraten leicht in Stress. Sie lieben die Erregung – Bellen am Gartenzaun, Hochspringen beim Besuch, Zerren an der Leine. Solche Verhaltensweisen wirken wie kleine „Kick-Erlebnisse“, weil das Gehirn dabei Botenstoffe wie Dopamin ausschüttet, die als belohnend empfunden werden. So verfestigen sich Muster, die Hundehalter oft als Ungehorsam deuten.

i Entspannung ist für Hunde wichtig. Sie brauchen bis zu 18 Stunden Ruhe täglich. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Dauerstress führt bei Hunden zu gesundheitlichen Problemen

Ob Leinenaggression, ständiges Kläffen oder nervöses Winseln: Fast immer steckt Stress dahinter. Daher ist Hintergrundwissen unbedingt erforderlich. Trotz vieler neuer Erkenntnisse in der Neurobiologie werden Hunde, die unter Stress leiden und Angst- und Aggressionsverhalten zeigen immer noch nach alten Methoden bestraft. Die häufigste und schlimmste Methode ist: Auf Aggressionsverhalten des Hundes mit Gegenaggression zu reagieren. Zum Beispiel: Bei Aggression an der Leine, wird geschrien und geruckt. Damit werden nur Symptome unterdrückt, die Ursachen bleiben bestehen. Hunde brauchen stattdessen ein Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen und entspannen können.

Meistens erkennt man Stress bei einem Hund daran, dass er hyperaktiv ist oder bei bestimmten Dingen überreagiert. Ihm fällt es auch schwer, zu warten oder sich zurückzuhalten, und er winselt. Wie bei Menschen führt Dauerstress auch bei Hunden zu gesundheitlichen Problemen: Magen-Darm-Beschwerden, Infektanfälligkeit, Muskelverletzungen oder übermäßiges Grasfressen sind typische Anzeichen. Häufige Stressauslöser sind Stimmungsübertragungen von gestressten Menschen, Schlafmangel (Hunde brauchen bis zu 18 Stunden Ruhe täglich), Überforderung durch zu viele Erwartungen, Trennungsängste und fehlende Rückzugsmöglichkeiten, Lärm, Enge oder ständige Kommandos und Gewalt in der Erziehung.

Stress ist ein Lernkiller für Hunde

Stress ist ein Lernkiller. Ein gestresster Hund kann kaum Neues aufnehmen. Brüllende Menschen, hektische Trainingssituationen, knurrende und kläffende Hund, Lärm oder unfaire Methoden blockieren sein Lernvermögen. Wer nachhaltig erziehen möchte, muss also für eine ruhige, freundliche Atmosphäre sorgen – vor, während und nach dem Training. Nach einer gelungenen Übungseinheit sind kurze Spaziergänge und viel Schlaf wertvoller als wildes Toben. Nur so können wertvolle Trainingsfortschritte abgespeichert werden.

Hunde brauchen Sicherheit und Halt – ähnlich wie Welpen bei ihrer Mutter. Anstatt seinem Hundebaby von Anfang an ein sicherer Hafen und ein Fels in der Brandung zu sein, lassen viele Hundebesitzer ihren Hund allein mit seinen Problemen. Aus Angst, unerwünschte Verhaltensweisen und Ängste zu verstärken, ignorieren sie ihn gerade dann, wenn ihr Hund sie braucht.

Dem Hund Ruhe, Halt und Geborgenheit geben

Einfühlsame Menschen, die Ruhe ausstrahlen, bieten ihrem Hund Orientierung. Zuwendung, Gelassenheit und Verlässlichkeit sind die Basis. So entwickeln Hunde Selbstsicherheit und lernen, Stress gesund zu bewältigen. In der Hundeerziehung sind die drei „Z“ unerlässlich: Zeit, Zärtlichkeit und Zuwendung.

Jörg Denzins Erziehungsformel lautet: 70 Prozent Lob, Belohnung, Motivation und Konsequenz, 20 Prozent vorausschauendes Handeln des Menschen sowie 10 Prozent Ignoranz ergeben 100 Prozent naturnahe Hundeerziehung. Sein Fazit lautet: Hunde sind Familienmitglieder. In einer immer hektischeren Welt brauchen sie Menschen, die ihnen Ruhe, Halt und Geborgenheit geben. Wer mit Gelassenheit und Wertschätzung erzieht, verhindert nicht nur Stress und Verhaltensprobleme – er schenkt seinem Hund auch ein gesundes, glückliches Leben.