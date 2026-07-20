Befähigungsnachweis, erhöhtes Mindestalter, Seitenleuchten, mehr Rücksichtnahme: Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) stellt einen Forderungskatalog für das Fahren mit E-Scootern vor. Das Thema beschäftigt auch viele Menschen im Westerwaldkreis.
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Die Entwicklung hat sich zwar bislang noch nicht in der offiziellen Polizeistatistik für den Westerwaldkreis niedergeschlagen, doch auch hier nehmen, wie vielerorts, laut Berichten von Bürgern die Probleme mit E-Scootern im öffentlichen Verkehrsraum zu.