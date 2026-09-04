Die nächste Sitzung des Hachenburger Stadtrates könnte spannend werden, denn dann wird über den möglichen Bau eines Kreisels am Burggarten abgestimmt. Und genau gegen dieses Projekt gibt es jetzt starken Widerstand aus der Bevölkerung.
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Seit einigen Jahren wird in Hachenburg und bei den überörtlichen Verkehrsbehörden über eine Entschärfung beziehungsweise Verbesserung der Kreuzungssituation im Bereich Leipziger Straße/Alexanderring/Borngasse/Friedrichstraße – am Übergang von der Innenstadt in den Burggarten – diskutiert.