Bürgerin startet Petition Streit um Kreisel am Hachenburger Burggarten entbrannt Nadja Hoffmann-Heidrich 04.09.2026, 12:48 Uhr

i Über den möglichen Bau eines Verkehrskreisels am Hachenburger Burggarten wird derzeit heftig diskutiert. Auch eine Online-Petition gegen den Kreisel (für den einige Bäume gefällt werden müssten) und für den vollständigen Erhalt der Parkanlage wurde inzwischen gestartet. Nadja Hoffmann-Heidrich

Die nächste Sitzung des Hachenburger Stadtrates könnte spannend werden, denn dann wird über den möglichen Bau eines Kreisels am Burggarten abgestimmt. Und genau gegen dieses Projekt gibt es jetzt starken Widerstand aus der Bevölkerung.

Seit einigen Jahren wird in Hachenburg und bei den überörtlichen Verkehrsbehörden über eine Entschärfung beziehungsweise Verbesserung der Kreuzungssituation im Bereich Leipziger Straße/Alexanderring/Borngasse/Friedrichstraße – am Übergang von der Innenstadt in den Burggarten – diskutiert.







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