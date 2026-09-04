Die nächste Sitzung des Hachenburger Stadtrates am 14. September könnte spannend werden: Denn dann wird über den möglichen Bau eines Kreisels am Burggarten abgestimmt. Genau gegen dieses Vorhaben gibt es jetzt starken Widerstand aus der Bevölkerung.
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Seit einigen Jahren wird in Hachenburg und bei den überörtlichen Verkehrsbehörden über eine Entschärfung beziehungsweise Verbesserung der Kreuzungssituation im Bereich Leipziger Straße/Alexanderring/Borngasse/Friedrichstraße – am Übergang von der Innenstadt in den Burggarten – diskutiert.