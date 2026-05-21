Emotionen im Gerichtssaal Streit mit Mieterin stört Strafprozess in Westerburg Thorsten Ferdinand 21.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Verhandlung fand vor dem Amtsgericht Westerburg statt. Angela Baumeier

Während des mehrstündigen Gerichtsprozesses um falsche Anschuldigungen gegen Menschen aus dem oberen Westerwald kochten in Westerburg die Emotionen hoch. Die Zwischenrufe einer Zuschauerin bezogen sich allerdings auf einen anderen Fall.

Während vor dem Amtsgericht Westerburg fast sieben Stunden lang versucht wurde, die Urheberschaft etlicher Briefe mit falschen Anschuldigungen gegen Menschen aus dem oberen Westerwald zu klären, kochte im Hintergrund ein weiterer Konflikt hoch. Eine Zuschauerin, die ebenfalls mit der 54-jährigen Angeklagten im Rechtsstreit liegt, mischte sich immer wieder durch Zwischenrufe in die Verhandlung ein und bot an, ebenfalls als Zeugin auszusagen.







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