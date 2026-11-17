Vorwürfe gegen Ortsgemeinderat Straßensperrung an L304 sorgt für Unmut in Langenhahn Thorsten Ferdinand 17.11.2026, 20:00 Uhr

i Die Einhausstraße in Hintermühlen ist nun eine Sackgasse und nur noch über die B255 zu erreichen. Thorsten Ferdinand

Wenn Straßen gesperrt werden, sorgt das oft für Verärgerung. So auch im Langenhahner Ortsteil Hintermühlen, wo nicht alle Einwohner mit der Entscheidung einverstanden sind, die Einmündung der Einhausstraße in die L304 dauerhaft abzuriegeln.

Seit einigen Tagen ist die Einhausstraße in Langenhahn-Hintermühlen eine Sackgasse. Die Verkehrsbehörden haben die gefährliche Einmündung in die L304 geschlossen, weil es dort immer wieder zu Unfällen kam. Die Anlieger können ihre Häuser nun nur noch aus südlicher Richtung über die B255 erreichen, was nicht bei allen Betroffenen gut ankommt – schließlich war die Einmündung in die nördlich verlaufende L304 zuvor jahrzehntelang befahrbar, obwohl ...







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