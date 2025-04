Auf der B255 und der B54 beginnen am Montag, 7. April, bei Rennerod weitere Sanierungsmaßnahmen, kündigt der Landesbetrieb Mobilität Diez ( LBM) an. Damit werden die Arbeiten weitergeführt, die im Oktober 2024 im ersten Abschnitt aufgenommen wurden. Dieser Abschnitt konnte wie geplant saniert werden, ab dem 20. November war die Strecke wieder frei. Allerdings bedeutete das damals nicht das Ende der Arbeiten insgesamt, jetzt wird weitergebaut.

Die Sanierungsmaßnahmen werden insgesamt wegen oberflächlich beginnender Schäden an der Fahrbahn durchgeführt, um langfristig die grundlegenden Substanzen der Straße zu erhalten, die insgesamt bis auf wenige Bereiche in einem guten Zustand sind. Bereits für den ersten Bauabschnitt war eine Vollsperrung nötig. Heißt: Der Abschnitt der B255 zwischen der Abfalldeponie Rennerod und der Abfahrt auf die B54 musste voll gesperrt werden. Auch bei dem zweiten Bauabschnitt haben sich die Verkehrsteilnehmer auf längere Wege einzustellen.

Erster Arbeitsabschnitt soll vier Wochen dauern

Nun geht es weiter auf der B 255 im Bereich der Auf- und Abfahrt zur B 54 zwischen Emmerichenhain und Rennerod. Wie der LBM weiter informiert, werden in diesem Straßenbauabschnitt die Fahrbahnbeläge auf der B 255, dem Auf- und Abfahrtsast zwischen den beiden Bundesstraßen B 255 und B54 und anschließend auf der B 54, im Anschlussbereich zur B 255 bis zum Ortseingang Emmerichenhain komplett erneuert. Außer den Fahrbahnbelägen aus Asphalt werden zudem die seitlichen Ränder, Bordsteinanlagen Entwässerungsrinnen, mit Straßenabläufen und die Verkehrsinseln des Auf-und Abfahrtsastes instandgesetzt. Der erste Arbeitsabschnitt beschränkt sich auf den Teil der B255 und die Flächen der Auf- und Abfahrt.

Die B255 und der Auf-Abfahrtsast ist in diesem Abschnitt gesperrt. Über die B255 aus Richtung Höhn kommend, führt die Umleitung kurz vor der Abfalldeponie über die L298 in Richtung Rennerod und von dort weiter über die B54 durch Emmerichenhain, an Zehnhausen bei Rennerod vorbei, weiter auf die B414 in östliche Richtung durch Nister-Möhrendorf bis zur Anschlussstelle am Kreisverkehrsplatz wieder auf die B255. Hierfür sind circa vier Wochen eingeplant. Nachdem die Asphaltarbeiten auf der B255 durchgeführt sind, wird die Verbindung Hellenhahn-Schellenberg nach Rehe auf der B255 wieder für den Verkehr hergestellt.

i Nachdem die Asphaltarbeiten auf der B255 durchgeführt sind, soll die Verbindung Hellenhahn-Schellenberg nach Rehe auf der B255 dann wieder für den Verkehr hergestellt werden. Röder-Moldenhauer

Dann müsse der Straßenabschnitt auf der B54, von Rennerod kommend, kurz vor der Auf-Abfahrt B255/B54 inklusive der Ortsdurchfahrt Emmerichenhain gesperrt werden, so der LBM weiter. Der Auf-Abfahrtsast werde zu diesem Zeitpunkt weiterhin gesperrt bleiben, um die Arbeiten in diesem Bereich parallel zu den Arbeiten auf der B54 fertigzustellen. Abschließend soll dann der Auf-Abfahrtsast B255/B54 mit dem besagten Abschnitt auf der B54 bis zum Ortseingang Emmerichenhain, von Rennerod kommend, asphaltiert werden. Gleichzeitig sollen bereits Sanierungsarbeiten an den Straßenrändern und Kanalschächten innerhalb der Ortsdurchfahrt Emmerichenhain erfolgen.

Die Umleitungsstrecke während dieser Bauphase führt von der B54 in Rennerod über die L298 auf die B255 Richtung Osten durch Rehe bis zum Kreisverkehrsplatz mit Anbindung auf die B414 nach Westen durch Nister-Möhrendorf bis zur Anschlussstelle auf die B54 kurz vor Salzburg. Diese Verkehrsführung ist für etwa drei bis vier Wochen geplant.

i Die Sanierungsarbeiten gehen im April weiter. Die dafür nötigen großräumigen Umleitungsstrecken, die auch vom Schwerverkehr zu befahren sind, werden örtlich noch ausgeschildert. Röder-Moldenhauer

Sind diese Fahrbahnflächen asphaltiert und alle Randarbeiten abgeschlossen, wird der Auf- und Abfahrtsast zwischen der B54 und der B255 wieder freigegeben. Der Umleitungsverkehr wird dann nicht mehr über die L298 in Rennerod geführt, sondern über die B54 nach Rennerod, aber noch vor Emmerichenhain, über die neu hergestellte Auf-Abfahrt auf die B255, weiter durch Rehe und wie zuvor über die B414 in westliche Richtung bis zur Anschlussstelle B255, kurz vor Salzburg. Die Ortsdurchfahrt Emmerichenhain bleibt bis zur gesamten Fertigstellung der innerörtlichen Sanierungsarbeiten weiterhin für etwa drei Wochen gesperrt, bis auch hier der obere Asphaltbelag abschließend innerörtlich erneuert ist, sagt der LBM zu dem Zeitplan. Die Zufahrt der Anlieger werde „baubedingt in gewissem Umfang“ ermöglicht.

Insgesamt, für alle Abschnitte, wird mit einer Bauzeit von circa elf Wochen gerechnet, wenn die Wetterbedingungen eine durchgehende Bautätigkeit zulassen. Die großräumigen Umleitungsstrecken, die auch vom Schwerverkehr zu befahren sind, werden örtlich ausgeschildert.

Gesamtkosten von 2,47 Millionen Euro

Insgesamt investiert der Bund zur Erhaltung der Straßenabschnitte, inklusive des Bauabschnittes auf der B255 von vergangenem Jahr, rund 2,37 Millionen Euro. Der LBM Diez bittet während der Bauarbeiten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Behinderungen sowie um Rücksichtnahme und Geduld.

Zusätzliche Informationen und eine Übersicht zu den Umleitungsstrecken gibt es im Internet unter https://verkehr.rlp.de