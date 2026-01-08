Weiter Vollsperrung der L 317 Straßenbau am Steinefrenzer Bahnhof dauert noch Monate Markus Müller 08.01.2026, 20:00 Uhr

i Noch bis Ostern sollen die Straßenbaumaßnahmen im Steinefrenzer Ortsteil Bahnhof andauern. Deshalb bleibt auch die L 317 in diesem Bereich weiterhin voll gesperrt. Markus Müller

Die Baumaßnahme an der L 317 im Bereich des Bahnhofs Steinefrenz wird voraussichtlich bis Ostern andauern. Das kündigte Bürgermeister Klaus Lütkefedder in der jüngsten Sitzung des VG-Rates Wallmerod an und gab einen Überblick über weitere Projekte.

Über aktuelle Projekte im Straßenbau und bei den Fahrradwegen in der Verbandsgemeinde Wallmerod informierte Bürgermeister Klaus Lütkefedder in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates. „Seit Mitte des Jahres läuft der Ausbau der L 317 Bahnhof Steinefrenz als gemeinsame Maßnahme des Landesbetriebs Mobilität (LBM), der VG-Werke und der Ortsgemeinde Steinefrenz“, stellte der VG-Chef fest.







