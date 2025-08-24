Es war die kürzeste Verbindung von den Gelbachhöhen ins Gelbachtal, doch seit dem vergangenen Herbst ist die Straße zwischen Stahlhofen und Ettersdorf gesperrt. Nun gibt es schlechte Neuigkeiten für Autofahrer.

Die seit zehn Monaten gesperrte Steilstrecke zwischen Stahlhofen und dem Montabaurer Stadtteil Ettersdorf soll zu einem Feldweg abgestuft werden. Dies hat der Stahlhofener Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Damit bleibt die kürzeste Strecke von den Gelbachhöhen ins Gelbachtal dauerhaft für den Straßenverkehr gesperrt. Pendler müssen weiterhin den etwa vier Kilometer längeren Umweg über Ruppenrod nehmen.

Über die Zukunft der Steilstrecke war seit Monaten spekuliert worden. Die Verkehrsbehörden hatten im vergangenen Herbst die Sperrung angeordnet, nachdem ein 13 Tonnen schwerer Lastwagen in die Böschung gerutscht war. Bei der anschließenden Überprüfung der Straße stellte sich heraus, dass sie nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Verkehrssicherheit entspricht, erklärte Stahlhofens Ortsbürgermeister Patrick George im Rat. Kurios: Der Lkw, der die ganze Diskussion auslöste, hätte die Strecke laut Beschilderung gar nicht befahren dürfen.

Leider sei es mittlerweile nicht mehr möglich, die Straße für kleines Geld in einen sicher befahrbaren Zustand zu bringen, so der Ortschef weiter. Die Fahrbahn sei nach heutigen Maßstäben zu schmal. Sie müsste auf mindestens 5,5 Meter verbreitert werden. Zudem seien entlang der Steilstrecke inzwischen Absturzsicherungen vorgeschrieben. Die Straße hat in diesem Bereich ein Gefälle von 14 Prozent.

Die Kosten für den Ausbau der knapp zwei Kilometer langen Strecke wurden auf 1,9 Millionen Euro geschätzt. Laut George sind die Kosten für Absturzsicherungen, Stützbauwerke und Straßenentwässerung darin noch nicht enthalten. Die 740-Einwohner-Gemeinde müsste bei einem Ausbau zwei Drittel der Ausgaben tragen, der Rest entfiele auf die Stadt Montabaur.

Die Entscheidung, die Straße nicht auszubauen, fiel dem Ortsgemeinderat – trotz des am Ende einstimmigen Beschlusses – nicht leicht. Auch Stahlhofener Bürger haben die Strecke in der Vergangenheit als schnellste Verbindung nach Limburg und Diez genutzt. Angesichts der enormen Ausbaukosten sah man jedoch keine Möglichkeit, sie für den Straßenverkehr zu erhalten, was einige Ratsleute erkennbar frustrierte. „So ist das heute in Deutschland“, schimpfte ein Ratsherr. Immer strengere Vorschriften würden dazu führen, dass Straßen stillgelegt werden, die man früher mit wenig Aufwand hätte erhalten können. „Vernünftige Lösungen“ gäbe es nicht mehr, hieß es.

Dass die Straße irgendwann gesperrt wird, war indes schon seit Jahren befürchtet worden. Bis in die 1990er-Jahre war das Steilstück eine Kreisstraße. Als diese abgestuft wurde, erhielten die Gemeinde Stahlhofen und die Stadt Montabaur einen finanziellen Ausgleich für die Übernahme. „Das war aber nur ein Kummerbeitrag“, sagte George. Das Geld sei schon nach kurzer Zeit für das Ausbessern von Schlaglöchern und Frostschäden verbraucht gewesen.

Ob die Straße zu einem Feldweg abgestuft werden kann, muss nun noch geprüft werden. Möglicherweise seien auch hierfür Investitionen notwendig, sagte der Ortsbürgermeister. Die Anforderungen an einen Wirtschaftsweg sind aber geringer, ergänzte er. So dürfe die Fahrbahn schmaler sein, es werde keine Absturzsicherung benötigt, und die Oberflächenentwässerung sei deutlich günstiger.

Als Nächstes muss der Montabaurer Stadtrat entscheiden, wie es mit der Straße weitergeht. In der Kreisstadt habe man zunächst das Votum aus Stahlhofen abwarten wollen, so George. Es wäre überraschend, wenn der Stadtrat nun anders entscheidet, denn es ist sinnlos, nur einen Teil der Straße auszubauen. Anschließend wird die Verwaltung prüfen, welche Voraussetzungen für die Abstufung zu einem Wirtschaftsweg erfüllt sein müssen und welche Kosten hierfür entstehen. Ob die Abstufung dann umgesetzt wird, entscheiden wieder die Räte. Derzeit kann die Straße laut George nicht einmal vom Land- und Forstwirtschaftsverkehr legal befahren werden. Wer sie trotz Sperrung nutzt, riskiert ein Ordnungsgeld und hat bei einem Unfall keinen Versicherungsschutz.