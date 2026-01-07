Stopp auf Seitenstreifen: Diese ADAC-Tipps retten Leben

Wer auf dem Seitenstreifen einer Autobahn oder Schnellstraße anhält, schwebt in Lebensgefahr. Die Gefahr wird aber oftmals unterschätzt. Richtiges Verhalten kann das Risiko minimieren. Der ADAC Mittelrhein gibt wichtige Tipps.
Lesezeit 2 Minuten
Ein ungewöhnlicher Unfall auf der A3 bei Montabaur hat jüngst für Aufsehen gesorgt. Ein Mann hatte mit seinem Auto auf dem Seitenstreifen angehalten, war ausgestiegen und dann von einem Sattelzug erfasst worden. Schwer verletzt fuhr er anschließend davon.