Nach Sattelzug-Unfall auf A3 Stopp auf Seitenstreifen: Diese ADAC-Tipps retten Leben Markus Eschenauer 07.01.2026, 08:37 Uhr

i Hohe Geschwindigkeiten, dichter Verkehr und unvorhersehbare Witterungsbedingungen: Die Pannenhilfe auf Autobahnen und Schnellstraßen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Straßenverkehr, wie der ADAC Mittelrhein erklärt. Durch kontinuierliche Weiterbildung soll sichergestellt werden, dass die Straßenwacht-Fahrer auch in Extremsituationen professionell, besonnen und nach aktuellsten Sicherheitsstandards agieren. picture-alliance/dpa/Frank Mächler

Wer auf dem Seitenstreifen einer Autobahn oder Schnellstraße anhält, schwebt in Lebensgefahr. Die Gefahr wird aber oftmals unterschätzt. Richtiges Verhalten kann das Risiko minimieren. Der ADAC Mittelrhein gibt wichtige Tipps.

Ein ungewöhnlicher Unfall auf der A3 bei Montabaur hat jüngst für Aufsehen gesorgt. Ein Mann hatte mit seinem Auto auf dem Seitenstreifen angehalten, war ausgestiegen und dann von einem Sattelzug erfasst worden. Schwer verletzt fuhr er anschließend davon.







