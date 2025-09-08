An zentraler Stelle wird nun die Erinnerung an einen Mitbürger wachgehalten, der 1941 in Hadamar ermordet wurde. Der nun verlegte Stolperstein mahnt, die Geschichte nicht zu vergessen und wachsam zu sein.

In Steinefrenz ist jetzt für Peter Metternich ein Stolperstein durch den Künstler Günter Demnig verlegt worden, der in der „Heil- und Pflegeanstalt“ Hadamar im Rahmen der sogenannten „Aktion T 4“ im Jahr 1941 ermordet wurde. Der Stein wurde an zentraler Stelle verlegt – vor dem Dorfgemeinschaftshauses Brencede, da nicht bekannt ist, wo der Steinefrenzer einst gelebt hat. Ortsbürgermeister Michael Hannappel hielt, während der Künstler den Stolperstein einbrachte, eine bewegende Rede, bei der er im Beisein von einer Reihe von Steinefrenzer Bürgern betonte: „Dieser Moment des Erinnerns ist dem Andenken an Peter Metternich gewidmet, der am 14. Juli 1887 in Steinefrenz geboren wurde, der Teil unserer Gemeinde war und dem wir heute seine Stimme und Würde zurückgeben möchten“. Es sei ihm eine Ehre und bewegende Pflicht, Worte des Gedenkens zu finden.

Zunächst erinnerte er an die historischen Hintergründe und charakterisierte die „Aktion T4“ als ein grausames, von höchster Stelle organisiertes Mordprogramm, als eine geheime Mordaktion an kranken und behinderten Menschen. Zwischen 1940 und 1941 wurden im Zuge dieses Programms in Deutschland über 70.000 hilflose Menschen systematisch ermordet. „Hadamar wurde Ende 1940 gezielt in eine Tötungsanstalt umgewandelt. Es war die sechste und letzte Einrichtung dieser Art, die im Rahmen der Aktion T4 eingerichtet wurde. Am 13. Januar 1941 begannen dort die systematischen Tötungen“, informierte er.

i Der Stolperstein, der zentral am Dorfgemeinschaftshaus von Steinefrenz verlegt wurde, ist ein sichtbares Zeichen der Erinnerung. Angela Baumeier

„Peter Metternich war einer von uns – ein Mensch aus unserer Mitte, der Opfer dieses Mordprogramms wurde“, betonte Hannappel. Peter Metternich wurde 1887 in Steinefrenz geboren, verbrachte einen Teil seines Lebens in der Gemeinde, bis er 1941 unter dem Vorwand einer Verlegung in eine Spezialklinik von zu Hause in die „Heilanstalt“ Herborn verbracht wurde. Wenig später wurde er am 3. Februar 1941 nach Hadamar verlegt und ermordet.

„Heute, 84 Jahre danach, stehen wir hier, um Peter Metternich endlich jene Ehre zu erweisen, die ihm zu Lebzeiten verwehrt wurde. Wir möchten uns vergegenwärtigen, dass hinter dem Opfer ein Mensch aus Fleisch und Blut stand – ein Mitbürger, dem Unrecht und Leid zugefügt wurde, nur weil er nicht in das kranke Weltbild der Nationalsozialisten passte. Diese Erkenntnis erfüllt uns mit Trauer und mit Mitgefühl“, fuhr Hannappel fort.

„Der Stolperstein ist ein Zeichen der Mahnung: Er erinnert uns daran, dass so etwas wie die ,Aktion T4` niemals wieder geschehen darf. Er erinnert uns daran, dass jede und jeder von uns dazu beitragen muss, Nächstenliebe, Toleranz und Respekt gegenüber Schwächeren und Hilfsbedürftigen zu leben, jeden Tag.“

Ortsbürgermeister Michael Hannappell in seiner Ansprache

Über die Familie des Getöteten ist derzeit nichts bekannt. Die Gemeinde Steinefrenz übernimmt stellvertretend die Rolle der Erinnernden, wie Hannappell erklärte: „Indem wir seinen Namen aussprechen und in Messing gravieren, geben wir ihm ein Stück seiner Identität zurück. Er ist nicht vergessen. Seine Geschichte bleibt Teil unserer Ortsgeschichte, Teil unserer Gemeinschaft.“

Der Stolperstein im Straßenpflaster verbinde nun die Vergangenheit mit der Gegenwart und fordere auf, auch kommende Generationen über die Opfer der NS-Euthanasie, des Holocaust und der anderen Nazi-Verbrechen zu informieren. Jede Frage, die durch den Stolperstein angeregt werde, halt die Geschichte wach und gebe Platz zum Erinnern.

i Hannah Solbach aus Weroth erforscht derzeit im Rahmen einer Jahresarbeit einzelne Schicksale im Kontext der Aktion „T4“. Angela Baumeier

Auch wenn derzeit nicht bekannt ist, wo Peter Metternich in Steinefrenz wohne, so gehen die Recherchen weiter. An der feierlichen Verlegung des Stolpersteines nahm auch Hannah Solbach aus Weroth teil: Die 17-jährige Schülerin des Konrad-Adenauer-Gymnasiums Westerburg erforscht im Rahmen einer Jahresarbeit einzelne Schicksale im Kontext der Aktion „T4“, also von zwei Menschen, die in Hadamar getötet wurden.

„Wir sehen: Das Erinnern funktioniert – über Generationen hinweg“, hob Hannappel hervor. Wer künftig an diesem Stolperstein vorbeigehe, werde den Namen lesen können. So bleibe Peter Metternich präsent im Alltag und mahne gleichzeitig, wohin Ausgrenzung, Hass und Menschenverachtung führen können. „Wir tragen Peter Metternich in unsere Mitte zurück“, fasste der Ortsbürgermeister die Verlegung des Stolpersteines zusammen.

i Der Stolperstein wurde durch den Künstler Gunter Demnig verlegt. Angela Baumeier

Gedenkstein ist Teil der Erinnerungskultur

Ortsbürgermeister Michael Hannappel erklärte dazu: „Es handelt sich um einen Gedenkstein aus Beton mit einer Messingplatte von etwa 10 mal 10 Zentimeter Größe, der ins Pflaster eingelassen wird. Der Stolperstein enthält den Namen des Ermordeten, sein Geburtsdatum und sein Schicksal. Jeder, der an diesem Stein vorübergeht, soll innehalten – im übertragenen Sinne darüber stolpern – und sich erinnern. Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig und inzwischen Teil der europäischen Erinnerungskultur. Überall in Europa, vor vielen Häusern in Tausenden Städten und Dörfern, findet man die Stolpersteine, die an die von den Nazis Verfolgten, Vertriebenen und Ermordeten erinnern. Mittlerweile liegen rund 125.000 Stolpersteine in 33 Ländern Europas, was dieses Projekt zum größten dezentralen Mahnmal der Welt macht. Doch trotz dieser hohen Zahl gilt: Jeder einzelne Stein steht für ein einzigartiges Schicksal – für einen Menschen mit einem Namen.“ bau