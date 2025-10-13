Westerwälder Erlebnisort Stöffelpark ist „Museum des Monats“ 13.10.2025, 18:00 Uhr

Der Tertiär- und Industrie-Erlebnispark bei Enspel ist ausgezeichnet. Die ehemalige Wirkungsstätte von Markus Rudolph ist ein sehenswerter Juwel, der nicht nur einen Besuch lohnt.

Der Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel in Enspel ist vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration als „Museum des Monats“ Oktober ausgezeichnet worden. Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck besuchte den Museums- und Erlebnisort im Westerwald und überreichte die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung.







Artikel teilen

Artikel teilen