Der Verbandsgemeinderat Westerburg wird in seiner Sitzung am 24. Februar über die Zukunft des geplanten Gesundheitszentrums mitentscheiden. Dabei geht es um die Beteiligung an dem noch zu errichtenden Gebäude.
Lesezeit 2 Minuten
Wird sich die Verbandsgemeinde Westerburg an dem geplanten Gesundheitszentrum in Westerburg beteiligen? Darüber wird der Verbandsgemeinderat bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 24. Februar, um 18.30 Uhr im Ratssaal entscheiden. Welchen Stellenwert die Frage hat, zeigt sich auch darin, dass der Beschluss, zu dem es eine umfangreiche Beschlussvorlage gibt, der einzige Tagesordnungspunkt in dieser Sitzung ist.