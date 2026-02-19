Medizinische Versorgung Stimmt Westerburg Geldern für Gesundheitszentrum zu? Angela Baumeier 19.02.2026, 15:30 Uhr

i Um das geplante Gesundheitszentrum in Westerburg geht es bei der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates am 24. Februar. Abgestimmt wird darüber, ob und wie sich die VG an dem Projekt beteiligt, obwohl die beantragten Fördergelder abgelehnt wurden. Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa

Der Verbandsgemeinderat Westerburg wird in seiner Sitzung am 24. Februar über die Zukunft des geplanten Gesundheitszentrums mitentscheiden. Dabei geht es um die Beteiligung an dem noch zu errichtenden Gebäude.

Wird sich die Verbandsgemeinde Westerburg an dem geplanten Gesundheitszentrum in Westerburg beteiligen? Darüber wird der Verbandsgemeinderat bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 24. Februar, um 18.30 Uhr im Ratssaal entscheiden. Welchen Stellenwert die Frage hat, zeigt sich auch darin, dass der Beschluss, zu dem es eine umfangreiche Beschlussvorlage gibt, der einzige Tagesordnungspunkt in dieser Sitzung ist.







Artikel teilen

Artikel teilen